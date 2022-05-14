推「舊換新」方案冀挽救項目　Luna價格反彈逾7.7倍

近日備受爭議的穩定幣「TerraUSD /UST」，其同系的加密貨幣Luna曾跌至接近0美元水平，死亡螺旋式下跌已引發「人踩人」擠提。創辦人Do Kwon及其團隊「Terra Builder Alliance」，就提出「LUNA Go Forward」方案，通過「舊換新」，以全新Luna代幣取代舊有Luna，以挽救項目，收拾殘局。

提出「LUNA Go Forward」方案以挽救項目

團隊認為，UST的穩定幣機制，於短期內不可能回穩，亦可能無法恢復信心，但認為Terra內的生態及用戶群是值得拯救，作為創始者，建議將Terra 重新啟動，及發行新的代幣。

在重新發行的Luna代幣當中，質押者及UST持有人分別可獲40%；受攻擊影響的Luna持有者獲分配10%＇餘下10%則分配給生態系統開發者；Luna與 UST 將不再以現有形式存在，UST亦會由「演算法穩定幣」變成「抵押型穩定幣」。

創辦人：未從事件中以任何方式獲利

不過，提案經由社群討論後才能決定，目前建議先停止區塊鏈驗證，並討論關於區塊鏈停止後新代幣的進一步分配問題。雖然最新方案仍未正式通過，但Luna價格已大幅反彈，直至今日（14日）晚上6時左右，已回升至0.000314美元，反彈逾7.7倍。

Do Kwon就於社交平台指，他及所屬的任何機構均未從該事件中以任何方式獲利，危機期間並沒有沽出Luna及UST。他對為所有人帶來的痛楚感到心碎，但認為去中心化經濟體應該要有一個去中心化貨幣，但顯然，當前形式的 UST 不會是那個去中心化貨幣。