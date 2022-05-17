綠色債券｜短炒回報恐失望　每手賺100蚊要偷笑?　銀行客留心呢點

首批綠色零售債券周三﹙１８日﹚發行，個別券商將開放暗盤交易，周四正式掛牌。分析估計，首日上市的合理價格應該不及上一輪iBond的103元以上水平，恐只有101元左右。而明日開放暗盤有可能出現不少孖展客沽貨，令價格進一步受壓，有可能逼近100元，但「破發」機會不高。



政府日前公布首批綠色零售債券（Green Bond，4252）的配發結果，最終「坐四望五」，在48.8萬份有效申請之中，33.75萬人認購多於四手，均先獲四手，並進行抽籤，其中19.43萬份申請，可多獲一手。

是次綠債發行額度為提高至200億元，年期為3年，一手入場費1萬元，派息率與通脹掛勾，保證回報2.5厘，每半年派息一次。綠債將於周三發行，翌日在聯交所上市，並可在二手市場買賣，即當日即下沽貨離場。

首批綠色零售債券認購反應不及iBond，有約19.43萬人獲發五手。（資料圖片）

認購反應較iBond遜色

相比去年6月發售的第8批通脹掛鈎債券（iBond；4246），是次綠債認購反應明顯不夠熾熱。去年第8批iBond總共獲得70.9萬人認購，涉及539.49億元，每人最多僅獲三手。

儘管綠債保證息率高達2.5%，比iBond的2厘還要高，可是認購反應不大如前，坊間有不少聲音質疑，綠債首日價格恐遠低於以往的103至104元。

致富證券董事及證券業務主管郭家安表示，由於外圍利率上漲，加上未來的加息預期，對於息口相對敏感的債券價格會大受影響。以第8批iBond為例，今日收市價只有99.85元，雖然息率只有2厘，但至今只派發一次利息，到期前尚有5次派息日，理論上與今次綠色債券並無太大差異，故不應期望綠債價格可以遠高於此。

暗盤恐低見100元

郭家安相信，即使綠債保底息達2.5%，相信其初期合理價值只有101元至101.5元，難以出現第8批iBond當時高達103元的水位，換言之，短炒的話，每手1萬元賺100元至101.5元。

他又指，暗盤或首日價格亦未必「最靚」，原因是有一批孖展客盡快沽出「食糊」，大批沽盤可能推低價格，有可能低見近100元水平，但預期「破發」機會不大。

近年銀行及券商均為認購iBond及綠債的散戶提供優惠，個別聲稱高達「14免」，幾乎零成本買賣iBond及綠債。郭家安亦認為，即使綠債價格未如理想，由於大量交易徵費都獲得豁免，相信散戶「損手」機會很低。

經銀行認購綠債的投資者，要注意經銀行的場外交易市場直接出售債券予銀行，價格可能較二手市場低。﹙資料圖片﹚

留意OTC價格偏低 或須轉倉交易

值得注意的是，經銀行認購的投資者，要留意是否需要轉倉至港交所二手市場沽出，否則經過銀行的場外交易市場（OTC）直接出售債券予銀行，根據以往經驗，OTC價往往略稍低於二手市場價格。

另外，銀行或券商提供的「7免」、「14免」等優惠，均設有一定期限，若優惠期一過去，買賣或須收手續費，甚至須親身前往分行辦理，為散戶帶來額外成本。

不過，對於計劃持有至到期日的投資者，則無須過分擔心。致富郭家安稱，基於近期本港的通脹數字，預計首年綠色債券的息率仍然是2.5%保底息率，但隨著外圍通脹高企，本港物價難以長期低企，有可能在第二年或第三年通脹水平高於2.5%，屆時息率亦會相應提高。