Shell夥信和等於中港城設電動車充電站

香港蜆殼（Shell） 、信和集團及香港創科公司希路能源（Halo）於中港城設立首個全港最快的UNIVERSAL電動車充電設備的Shell Recharge充電站，能夠兼容不同品牌車款，滿足更多電動車駕駛人士的需要。

電動車使用日趨普及，於現有物業擴展及提升充電配套設施更是推動其長遠發展的重要因素。繼早前粉嶺設立首個Shell Recharge充電站後，Shell 於信和旗下中港城開設第二個Shell Recharge 充電站，並已於5月初投入服務，提供4個快速充電設備，為全港所有品牌電動車提供充電服務。配合Halo的專利配電系統，其中一組直流超級充電設備能充電速度為達300kW，最快在15分鐘內完成充電，成為全港最快的電動車充電站；加上Halo提供的40個中速充電設備，中港城停車場將成為全尖沙咀最多電動車充電設備的停車場，為電動車駕駛人士帶來更方便和優越的充電體驗。

Shell致力實踐可持續發展的承諾，於2050年或之前成為淨零排放能源企業。Shell的全新機場（貨運中心）油電站即將於2022年第二季開幕，首個於本港同時提供傳統車輛加油及電動車充電服務的油電站。同時Shell 亦將成為全港唯一擁有全面電動車充電網絡的油氣公司。