騰訊﹕不會因短期壓力便調整成本　冀視頻業務保持健康發展

騰訊（0700）今日（18日）就首季業績舉行分析員電話會議。被問及內地是否有減少批核遊戲情況時，管理層指出確實有此情況發生，惟相信監管因素將推動行業有進一步發展，又指出未來公司更會加著重於產品內容與質素。同時亦相信如騰訊般的較大企業，有機會獲審批遊戲。公司亦會在明年，於國際市場推出較大投入的遊戲。

在談及成本控制時，管理層指出一直以來會從結構層面出發調整成本，不會因為短期因素帶來的壓力便作出調整。同時指出不會從人手角度調整成本，若有需要會從市場推廣費用著手控制。

至於公司投資策略，管理層指出對投資會採取更為平衡措施，又指出此前對持有的京東（9618）作出調整是非常重要，同時亦減持了另一家公司。減持投資後帶來的收益，則用於回購。管理層表示公司的投資策略仍有效，未來會分析更多宏觀風險。隨著市場估值下降，可予公司更多投資機會，公司亦會繼續進行物色。

廣告業務方面，管理層指出監管因素對該業務帶來影響，特別是與教育及遊戲相關的廣告業務，同時新冠肺炎疫情同樣對廣告業務帶來影響，又指出疫情或會影響業務復蘇時間表。

此外就視頻業務發展前景，管理層指出目前重點是推動該業務能保持可持續及健康發展，而非達到收支平衡，明言要在某一個季度達到收支平衡非難事。公司希望該業務可以保持健康發展，並且會致力於成本控制及挑選內容，同時公司亦視頻業務發展，具有垂直整合的優勢。