美國零售股大跌　道指收市瀉1164點　納指暴挫4.73%

零售企業業績欠理想，反映高通脹正傷害經濟，美股三大指數周三暴挫。道指報31,490點，跌1,164點或3.57%；標指報3,923點，跌165點或4.04%；納指報11,418點，跌566點或4.73%。



【03:25】標指、納指挫逾4%

道指報31,423點，跌1,201點或3.68%；標指報3,918點，跌170點或4.16%；納指報11,400點，跌584點或4.87%。

【01:45】美股再暴瀉 道指插逾1,000點

道指報31,633點，跌1,021點或3.13%；標指報3,943點，跌145點或3.55%；納指報11,479，跌505點或4.21%。

【00:00】零售股領跌 道指瀉逾900點

道指報31,746點，跌908點或2.78%；標指報3,955點，跌133點或3.26%；納指報11,524，跌459點或3.84%。

沃爾瑪業績欠佳，股價挫6.49%。家得寶跌5.33%，Target挫26.6%。

【00:00】道指挫逾800點

道指報31,850點，跌804點或2.46%；標指報3,969點，跌119點或2.93%；納指報11,577點，跌406點或3.39%。

【23:24】美股跌勢加劇

美股跌勢進一步擴大，道指失守32000點，最新報31940點，瀉714點，標普指數最新報3988點，跌101點，納指挫319點，報11664點。

反映投資者恐慌情緒的VIX指數升7%至27.93。

美債獲投資者追捧，10年國債孳息率為2.92厘，跌4.6個基點。

虛擬貪幣全線向下，比特幣失3萬美元，報28,886.5美元，跌3.7%，以太幣挫近5%。

【22:39】道指跌勢擴大

美股三大指數跌幅擴大，道指最新報32118點，跌536點，標普指數最新報4008點，跌80點，納指報11726點，跌257點。

歐洲股市方面，德國DAX指數報14044點，跌141點，法國CAC指數跌57點，報6372點，英國富時指數報7469點，跌49點。

【22:09】道指早段跌逾400點

美股早段表現疲弱，三大指數均跌逾1%，同時反映投資者恐慌情緒的VIX指數抽升6.55%至27.8。

道指最新報32214點，跌440點，標普指數報4023點，跌64點，納指報11794點，跌189點。

藍籌股可口可樂跌2.8%，蘋果跌1.8%，家得寶跌2.7%，麥當勞跌3.4%，沃爾瑪跌4%，Tesla跌0.8%，Twitter跌0.7%。

債券反而獲投資者追捧，美國10年期國債最新報2.951厘，跌1.9個基點。