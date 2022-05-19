騰訊績後插逾8%　首季收入近零增長遭劈價　大行最新觀點一文看清

騰訊（0700）今早股價一度跌超8%，半日仍插7.28%，報339元，成交額132億元，首季業績遜預期，遭大行紛紛下調目標價，高盛更劈價13%。不過大行亦認為，隨著近期更多遊戲發布和遊戲審批流程恢復，騰訊下半年有望重現增長。



騰訊昨（18日）公布截至今年3月底止首季業績，非國際財務報告準則公司權益持有人應佔盈利錄得255.45億元（人民幣．下同），按年下跌22.8%，遜預期；收入錄得1,354.71億元，按年微增0.12%，均遜預期。

花旗：上海封控對騰訊仍有負面影響

花旗認為，騰訊首季收入低於該行保守預測1.7%，因金融科技業務和戰略轉換下商業服務業務不佳，同時支付量受到三月疫情封控影響，進入次季，上海封控對騰訊線下支付和線上廣告預算仍有負面影響。

不過，該行指，隨著近期更多遊戲發布和遊戲審批流程恢復，可以看到國內遊戲收入改善的趨勢，惟下調目標價至512元，維持「買入」評級。

花旗認為，隨著近期更多遊戲發布和遊戲審批流程恢復，可以看到國內遊戲收入改善的趨勢。（資料圖片）

大和料騰訊下半年重現增長

大和研究報告稱，雖因疫情及雲業務戰略轉移等因素，或導致騰訊次季收入按年增長相對持平，但預計隨著監管影響舒緩、新遊戲推出及視頻號變現能力提升，下半年起將重現增長，重申騰訊「買入」評級。

遊戲方面，該行預計公司次季本土市場遊戲收入按年跌1%，騰訊管理層也預測，相對2018年重啟遊戲版號審批，今年預計將較少獲批遊戲數量，另2023年將發佈更多「預算遊戲」，今年遊戲業務收入或按年錄低單位數增長。另下調2022年至2024年盈測1%至4%，目標價由525元下調8.6%至480元。

高盛料，騰訊廣告業務方面，受疫情及復甦放緩拖累，次季跌幅或將大於預期。（資料圖片）

高盛：劈目標價13%

高盛研究報告稱，維持騰訊「買入」評級（確認買入名單），預計次季收入將按年跌3%，調整後營業利潤跌20%，但下半年將有所改善，下調2022年至2024年收入預測6%至7%，並預計全年廣告收入按年降8%，明年將維持升勢，目標價由644元削13%至559元。

報告稱，騰訊首季收入持平，較該行預期低5%，但在主動控制成本下經營利潤基本符合預期。由於疫情影響，國際遊戲收入遜於預期，但公司市場份額仍有所增長，收入的增幅也高於同行；本土遊戲業務3月份收入出現改善，預計趨勢可延續到第二季，在未成年人保護措施影響消減及新遊戲的推動下，下半年有望出現更明顯復甦。廣告業務方面，受疫情及復甦放緩拖累，次季跌幅或將大於預期，目前預測將按年跌23%，預計年底業務將有所復甦。