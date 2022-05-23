恒指公司推「中國元宇宙指數」及「滬深港基因及腫瘤學指數」

恒生指數公司今天（23日）宣布，推出「恒生中國元宇宙指數」，以及「恒生滬深港基因及腫瘤學指數」，為其大趨勢指數系列增添新成員，並進一步豐富產品多樣化。

元宇宙概念中所涵蓋虛擬世界利用先進技術創造虛擬現實、遊戲及其他數碼體驗的領域，近期引起全球關注並成為投資者日益關注的新投資主題。恒生中國元宇宙指數趁勢推出，旨在反映涉及與元宇宙相關業務、價值鏈及發展的中國內地公司之表現。

在基因學藥品和創新藥日漸發展成為對抗癌症及其他疾病主流療法的趨勢中，恒生滬深港基因及腫瘤學指數旨在追蹤涉及基因或腫瘤學相關產品研發和服務的公司之表現。

選股範疇 包括上海、深圳及香港上市的股票

恒生指數公司董事兼指數總監黃偉雄表示一新興的大趨勢對日常生活帶來的積極影響日益顯著，公司新推出的這兩項大趨勢指數，旨在助投資者捕捉內地和香港股市可能湧現的具創新和變革主題的投資機遇。

兩項指數的選股範疇包括於上海、深圳和香港上市的股票。兩項新指數每隔兩秒計算及即時發佈。包括先前推出的恒生滬深港電子商貿指數、恒生滬深港新世代通訊指數及恒生滬深港Z世代指數，新指數推出後進一步豐富恒生大趨勢指數系列的主題範疇。