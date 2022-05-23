DFI﹕首季香港惠康銷售強勁　惟料全年整體業務表現不及去年

經營惠康﹑萬寧等零售品牌，以及擁有連鎖餐飲食肆美心50%股權的DFI，於中期管理聲明內指出，受中港兩地持續封關，供應鏈仍受影響待等因素，整體業績表現或不及去年。

DFI指出位於北亞的業務受到新冠肺炎疫情升溫，及政府實施限制措施影響，觸發上季出現恐慌性購買核心雜貨產品﹑防護及防菌產品，帶動雜貨零售及健康美容業務受惠，抵銷便利店業務因人流大減的影響，其中惠康最受惠。DFI進一步指出，惠康錄得強勁增長，與市民多購入食品等因素有關，香港業務銷售尤其強勁，已抵銷在新加坡市場面臨高店舖成本及電費的影響。

傢俬業務方面，在電商及前一年新店開業帶動，收入按年增長。縱使面臨物流制約，宜家仍能透過控制成本，確保盈利能力與去年同期相若。可是地緣政治局勢，及內地推出限制措施，對宜家供應鏈帶來影響，亦影響到業務。

便利店業務方面，在南中國及香港便利店業務受到政府因應疫情及變動病毒推出的限制措施影響，反之新加坡的7-11便利店卻受惠於放寬措施及人流增加手，業務增長強勁。

至於美心業務務方面，季內香港及部份內地業務受到疫情及政府限制堂食措施的負面影響。