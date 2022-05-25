阿里周四派成績表　重演騰訊「見光死」？　王華︰料績差股價反升

阿里巴巴（9988）周四﹙26日﹚即將公布第四財季及全年業績，市場普遍認為阿里第四財季續受疫情因素拖累，料收入及經調整制潤均錄得按季跌幅。

觀乎京東（9618）業績優於預期，但股價表現卻未見起色。分析認為，第四季業績不容樂觀，始終經營環境不佳，相信會交出一份較差的業績。但對於股價前景，專家意見各異。



阿里巴巴（9988）周四（26日）公布第四季及全年業績，根據《彭博》綜合券商數據顯示，預計非公認會計準則（non-GAAP）股東應佔溢利介乎111.52億元（人民幣．下同）至201.39億元，預測中位數為185.11億元，按季料跌59.58%，按年則跌34.8%。

券商預測阿里巴巴第四季收入中位數為2,005.94億元，料按季下跌17.3%，按年則升7%。經調整EBITA預測中位數為153.16億元，按季跌65%，按年跌32.2%。

譚朗蔚相信，除非阿里巴巴出現監管措施舒緩，否則股價前景堪憂。﹙資料圖片﹚

譚朗蔚︰股價前景 取決監管情況

富昌證券聯席董事譚朗蔚相信，阿里巴巴始終受著監管的陰霾限制，影響業務發揮，市場展望普遍較淡，股價不被看好。

即使阿里管理層近幾季一直強調投放更多在新業務發展，但譚朗蔚認為這些新投資短時間內未有收成，導致公司盈利能力不穩，難以挽救公司業務表現。他相信，除非出現監管措施舒緩，否則股價前景堪憂。

譚朗蔚預測，技術上現時不少科技股已跌穿4月29日當時好消息炒作的陽燭底部，下方則向3月份低位進發，即71元。他認為，阿里巴巴股價前景更視乎大市走勢，強調此股持續跑輸大市。

易方資本投資總監王華表示，阿里巴巴第四季業績不會有驚喜，但股價卻不一定走弱。（黃寶瑩攝）

王華：股價已充份反映預期

易方資本投資總監王華表示，對於去年阿里巴巴整體業績，「大家預咗唔好」，對於期內淘寶、天貓的商品成交金額（Gross Merchandise Volume，簡稱GMV）沒有太大期望。他又指，由於阿里巴巴的股權結構比較特別，採用合夥人制度，故需要留意管理層變動，或帶來結構性的轉變。

對於未來阿里的關注點，王華認為有需要留意近日媒體報道的「滾動式裁員」，即持續縮減部分業務規模，但不會大規模「集中畢業」。另外，除了員工人數方面，亦要留意更多有關阿里巴巴對於硬核科技、晶片技術的態度，例如旗下晶片公司「平頭哥」及科研機構達摩院的最新進展，王華對此會留意更多。

股價方面，王華認為阿里巴巴第四季業績不會有驚喜，直言將會交出一個「壞業績」，但股價卻不一定走弱，相信當目前股價已經充份反映預期。而京東或騰訊績後反應雖然有參考作用，但始終認為阿里巴巴相對特別，在這一刻王華對阿里巴巴的看法偏向中性樂觀，績後股價向上的概率偏大。

中長線方面，王華認為則較難判斷，始終要看宏觀因素如何影響。

中金發表研究報告表示，預料中國電子商務增速在今年4月探底，料5月起逐步恢復。（路透社）

中金料下半年出現觸底反彈

中金發表研究報告表示，預料中國電子商務增速在今年4月探底，料5月起逐步恢復，在下半年低基數的情況下，有可能出現觸底反彈。

中金維持阿里2022財年收入和盈利預測，今年第四季收入預料達1,974.49億元，按季跌18.6%，低於市場綜合預期；non-GAAP股東應佔溢利預料錄得189.71億元，按季跌58.58%，高於市場預期中位數。

中金維持阿里巴巴「跑贏行業」評級，但基於核心電商和雲計算估值下降，將目標價下調11%至143港元。

疫情影響阿里巴巴多項業務表現，其中菜鳥物流亦受干擾。（資料圖片）

花旗稱第四季受疫情多方影響

另一大行花旗則預計，花旗預料阿里巴巴全年non-GAAP淨利潤為1,336.98億元，較2021年全年同期的1,719.85億元，下跌22.3%。

花旗認為，阿里巴巴第四季受疫情因素多方面影響，除了核心商業外，其他本地服務例如外賣、高德地圖召車服務均受影響，以及菜鳥物流亦受干擾。受工廠暫時關門及物流運輸延誤，本地及國際批發平台同受影響，跨境物流更影響到國際零售及批發業務的交付。

該行預期，投資者將關注更多有關增長業務之一淘菜菜的虧損，以及最新業務策略和進展，以及阿里對商戶支援措施的影響等。