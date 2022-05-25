大摩料博企淨債務增至1950億元　永利澳門傳向高層推九成現金支薪

澳門博彩行業受到新冠肺炎疫情而受挫，外界對博彩企業的經營前景相當關注。據摩根士丹利最新報告，指出假設通關限制在今年內持續﹑中場博彩收入維持在過去兩個月表現﹑即為疫情爆發前水平的18%，預料至今年底當地博企淨債務將達到250億美元（約1,950億元），為2019年底的5倍。

該行指出以今年首季，計及資本開支的現金消耗速度計算，博企手頭上持有的現金及流動性，可讓博企多支撐2年或以上。不過澳博（0880）在計及再融資的未動用流動性，只能維持20個月，若不計及則只能維持5個月。

永利澳門推自願接受股份支薪計劃

另一方面，據《澳門日報》報道，永利澳門（1128）近日推出「自願性僱員股份計劃」。由今年6月至今年12月底，薪酬中的10%會透過股份支付。報道引述永利回覆指出，計劃向管理層推出，參與計劃者部份薪酬以股份支付。

報道指出據網上貼文指出，參與的管理層的薪酬中，90%以現金方式發放，10%以股份形式發放。根據5月11日永利收市價4.57元，並依該計劃規則授出，所有股份會在今年12月歸屬該管理層。

參與計劃的管理層於2022年12月31日前因任何原因離職，包括但不限於合理或不合理解僱﹑辭職﹑合約期滿等，部份股份會在歸屬該管理層，歸屬股份將按比例計算。參與計劃的管理層的公積金供款，及年終獎金會按原有基本薪金計算。

在較早前曾有報道指出，永利澳門行政總裁潘國宏﹑總裁兼行政總裁高哲恆及首席營運總裁兼執行陳志玲，自願全部或部分減少今年剩餘時間基本薪金，以換取股票期權或限制性股票，增加他們在公司持股比例。