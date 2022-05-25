友和（2347）明起招股集資逾1億元　一手入場費約5252元｜新股IPO

本地電商新星友和集團（2347）周二通過上市聆訊，民銀資本擔任獨家保薦人，招股價每股2.1元至2.6元，以中間價計算，集團預期全球發售所得款項約為1.293億元。每手2,000股，一手入場價約為5,252元。值得注意的是，集團指出，是次IPO沒有基石投資者。

友和計劃發售5,500萬股股份，其中550萬股股份將用作香港公開發售股，其餘4,950萬股公開發售之股份將用作國際配售，並將於明日（26日）至下周二（31日）建簿，6月1日進行定價，計劃於6月10日上市。

根據聆訊後資料集顯示，截至2021年至22年財年首八個月，友和集團收入錄得4.96億元，按年增加71.87%；惟期內盈轉虧，除稅前虧損錄1,112.4萬元，去年同期為稅前溢利2,147.6萬元。集團表示，由盈轉虧主由於確認可轉換可贖回優先股公平值變動。

計劃進軍內地市場

對於近期政府派發的消費券，管理層認為，對友和電商有刺激作用，4月營業額創歷史新高，除了消費券現有的支付工具，集團於6月會與新增的支付工具推出更多優惠，望進一步搶到消費券份額。

被問及毛利率下跌原因，管理層表示，集團為搶佔市佔率，針對市場需求，專注於電子產品及深受大眾歡迎的產品，但這些熱門產品毛利率平均為8.3%，利潤較為薄弱，未來會積極改變產品組合，減低採購成本，令毛利率趨於平穩。

另外，集團指，由於內地市場跨境購物力強，集團計劃進軍內地市場，與內地電商相比，集團的存貨及供應鏈多為香港及國外，相信是優勢之一。