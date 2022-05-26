會計師公會公布﹕港美會計師資格互認於年底終止

港美會計師互證安排，將於今年12月底終止。香港會計師公會於網站上發聲明，指出與U.S. International Qualifications Appraisal Board（IQAB）的互認協議，將於今年12月31日到期之事宜。公會現補充及澄清如下：

公會現時與全球會計聯盟（The Global Accounting Alliance（GAA））成員機構及其他專業會計機構簽署了互認協議，互認對方會員的專業資格／豁免部分登記條件。各互認協議均要求海外申請者需具備一年本地（香港）經驗，方可在香港成為執業會計師。

IQAB會員需具備一年香港經驗才可成為本港執業會計師的條件，自公會與IQAB的協議於2011年生效已存在，過往申請人不能以在美國的經驗取代於香港的工作經驗。否則，只能成為公會的普通會員。

在過去三年期間，IQAB與公會就互認協議商討，希望美國的經驗可取代香港的本地經驗，讓IQAB會員直接成為香港執業會計師，否則協議將不會繼續。

惟要求IQAB會員需具備一年香港經驗的條件，是為了確保海外申請者在香港從事審計工作時，了解香港相關法規的要求及達致一定專業水平，因此公會與 IQAB 未能達成共識以延長雙方的互認協議。