郭曉亭入主星島16個月即減持　家族上市旗艦陷債務風暴惹關注

星島新聞集團（1105）主要股東建議轉讓股份。據集團最新公告，現任大股東、內房佳兆業（1638）主席郭英成女兒郭曉亭與「玩具大王」蔡志明之子蔡加讚簽定買賣協議，向其出售14.2%集團股份。

交易完成後，郭、蔡各自持有星島14.2%股份，蔡加讚亦獲調任為執行董事及董事會聯席主席。

郭蔡兩個家族關係不淺

今次交易未提作價，但相信成事機會很高，皆因郭蔡兩大家族本身相識，蔡志明與郭英成同是出名的潮商，外界曾形容蔡志明為郭英成在香港生意的引路人，郭曉亭去年1月收購星島後不久，蔡加讚同年6月亦獲委任為星島獨立非執行董事，足見兩個家族關係不淺。

本身為旭日國際集團副主席的蔡加讚，近年擔任多項公職，如強制性公積金計劃諮詢委員會成員、攜手扶弱基金諮詢委員會非官方成員，去年底則獲委任為港大校董，在政商界的曝光率漸多。

内房爆債務危機 郭曉亭入主不足年半便減持

翻查資料，佳兆業（1638）主席郭英成女兒郭曉亭於2021年1月初入主星島，在場外斥資約3.7億元從時任星島主席兼大股東何柱國手上買入28%星島股權（逾2.46億股），一躍成為大股東。每股作價1.5元，較停牌前每股0.91元溢價約65%。

郭曉亭入主星島才16個月便沽貨，消息來得突然，雖未交代原因，但其家族主營業務，即內地房地產的經營環境惹來不少關注。事關，自去年中，內房爆發債務危機，多隻内房企出現流動性風險，包括佳兆業，無可避免對大股東郭氏家族帶來影響。

現正停牌的佳兆業，是繼中國恒大（3333）後，中國第二最大的離岸債務持有者。佳兆業去年底爆出債務違約消息，當時有外電報道，集團開始著手重組其價值120億美元（約936億港元）的離岸債務，成中國最大的債務重組之一。其後，佳兆業不時有出售資產行動，包括出售屯門青山灣住宅官地予「玩具大王」蔡志明等。

外界目前對佳兆業重組情況尚不清楚，集團則因未趕及3月底發布業績而停牌，但資產處置似有進展。今年4月，佳兆業公布與招商蛇口、四大國有不良資產資產管理公司（AMC）之一長城資產達成戰略協議，合作包括合營安排及資產收購，暫未公布有項目落實收購或合營。

星島連蝕三年 去年虧損擴大

另一邊廂，一如其他媒體股，星島近年盈利能力下降。星島去年股東應佔虧損擴大72.8%至1.39億元，連續第3年虧損，累蝕2.43億元。期内，收入持平，虧損擴大主要因成本上升及缺少政府保就業津貼。

星島新聞集團旗下報紙刊物包括《星島日報》、《頭條日報》、《英文虎報》，並經營雜誌《東周刊》等。

今次蔡加讚入股，有權收取每月1港元的董事酬金，他解釋自己理念是，作為董事會聯席主席及執行董事對公司的投入的回報要與他將成為股東後公司的價值相一致。作為未來股東，先以收取象徵式酬金「明志」，誠意十足。