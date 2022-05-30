香港物業管理聯會會員集體提交物管公司牌照申請

香港物業管理聯會旗下30多間物管公司會員於今天﹙30日﹚集體向監管局主席謝偉銓提交物管公司牌照申請。連同香港物業管理聯會公司會員今天所提交的申請計算，監管局目前已獲超過170間物管公司的牌照申請，而當中有73間已成功獲發牌照。

謝偉銓表示，監管局衷心感謝香港物業管理聯會及其公司會員響應監管局呼籲，積極作出物管公司牌照申請，以實際行動支持物管業發牌制度。聯會近日除成為廣東省粵港澳大灣區物業及設施管理聯合會創會成員，幫助推動本地物管業衝出香港、擴大業務範圍，並參與服務大灣區外，亦與香港理工大學專業進修學院合辦專門為臨時物管人（第1級）牌照而設的「監管局指明課程」，讓持有臨時物管人（第1級）牌照的物管從業員可透過進修後，向監管局申領正式物管人（第1級）牌照，對推動香港物管業向前發展及培育本地物管人才各方面工作不遺餘力，為業界樹立良好典範。

監管局今天亦公布物管業發牌制度自2020年8月1日實施至今已發出超過7,000個物管人及物管公司牌照，其中正式物管人及公司牌照佔63%，臨時物管人牌照佔37%。

在發牌制度下，為有公契物業提供多於一個類別的訂明物管服務的物管公司，以及在有關物管公司就提供物管服務指定擔任監督或管理角色的物管從業員，在2023年8月1日起必須持有有效物管牌照，才可按法例規定繼續提供物管服務。