泰加﹕吳宇已辭主席及執行董事　5月27日起生效

泰加保險（6161）多名董事宣布從上周五（27日）起辭任，當中包括主席兼執行董事吳宇。

泰加指出吳宇從當日起辭任主席及執行董事，同時亦不再擔任公司授權代表。公司又指出執行董事林烽亦已從當日起辭任，並不再擔任風險委員會成員，戴承延已辭任公司執行董事，王軍生則辭任獨立非執行董事，並且不再擔任公司審核委員會﹑薪酬委員會及提名委員會各會成員。

隨著吳宇辭任，該公司獨立非執行董事余祖德已獲委任為授權代表，從上周五起生效。4人辭任後，目前泰加董會只剩下余祖德及另一名獨立非執行董事詹達堯。

據上市規則要求，上市公司董事會必需包括至少3名獨立非執董，該行指正物色合適人選以填補有關空缺，將盡全力確保根據上市規則於實際可行情況下，盡快且無論如何於王軍生辭任起計3個月內委任合適人選。

吳宇去年8月成為主席

吳宇於2020年12月購入泰加26.62%股權，並與林烽等4人加入公司董事會。至2021年4月吳宇再購入公司一批可換股債券，及至8月時取代張德熙為公司主席，9月時公司指出吳宇擬提出全購。不過保監局在去年11月限制公司於外匯上投資。

至今年1月泰加旗下的泰加保險，宣布停止8,000輛的士保單，其後保監局接管泰加保險。吳宇則於同月中止全購，及宣布辭任泰加保險執行董事。