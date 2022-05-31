國際學校租用油塘「曦臺」商場3層辦學　面積5萬呎　月租135萬元

由宏安地產（1243）、旭輝控股集團（0884）合作發展的油塘「曦臺」，其零售商業平台包括地下、一樓及二樓所有部分，出租予啟迪教育集團，開辦國際學校中學部「一諾中學」。

交易由仲量聯行促成，面積達49,600平方呎，涉及平均月租達135萬港元，租約超過10年，是年初迄今東九龍最大型商舖租務成交。啟迪教育集團創辦人兼校長祁文迪表示，選擇於油塘開設學校是覺得周邊配套，如體育館及海灘等，可配合學生的戶外課程發展，故租用此項目。目前在港開設中學部，未來三至五年會再開設幼稚園及小學，冀八至十年後可自置校舍。

祁文迪表示，集團計劃未來三至五年會再開設幼稚園及小學，冀八至十年後可自置校舍。（李澤彤攝）

他表示，不擔心移民潮及防疫情況會影響學校運作及招生，他舉例，學校招聘時就有約150名外國人應徵，當中6人獲聘，分別來自比利時、南非、英國等國家；又指現時學校現正招生，反應不俗，首階段全校6個年級，合共收生不多於60人，部份年級已經滿額；學生當中約一半為本港學生，一成為外國學生，四成來自內地。目標五年後，全校學生增至500人。

鄧灝康估計，整體經濟環境應該會有所好轉下，對樓巿持審慎樂觀態度。（李澤彤攝）

宏安地產行政總裁鄧灝康指，考慮到油塘其他地方，已有足夠的民生配套，因此決定將項目租予國際學校。他又預計，隨著疫情趨勢持續緩和，雖然美國加息「來勢洶洶」，但市場已積存兩年的購買力，而其他亦發展商亦有推盤，整體經濟環境應該會有所好轉下，有助樓巿穩步發展，對樓巿持審慎樂觀態度。

至於早前與旭輝合資，購入的炮台山英皇道項目，他估計最快於明年底或2024年初推出，惟目前仍在發展階段，暫時未有消息公布。

另外，仲量聯行香港商舖部資深董事陳耀峯表示，本港爆發新冠疫情的兩年來，由於民生區商場及商舖主要倚賴本地消費客群，其租賃市場仍相對較穩定。隨著本港新冠疫情進一步緩和，整體商舖市場空置率逐步回落，其中民生區商場空置率由2020年第四季的5.4%，改善至去年第四季的4.0%；民生區商場租金於去年第四季按年僅跌0.2%，跌幅顯著收窄，租金保持平穩。預期今年民生區商場的空置率及租金均進一步改善。