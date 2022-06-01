螞蟻ESG報告﹕啟動四位一體可持續發展戰略　將理念融入業務戰略

螞蟻集團發佈2021年可持續發展報告，正式啟動「數字普惠」、「綠色低碳」、「科技創新」及「開放生態」等四位一體的ESG可持續發展戰略。

螞蟻集團董事長兼CEO井賢棟在報告中表示，隨著國家和社會邁入新發展階段，數字技術革命和產業變革向縱深演進，螞蟻必須更加有系統地思考公司和社會以及環境的關係，更加全局地審視並持續提升企業的價值創造，更加清晰地為未來的可持續發展定位。他說： 「在經過廣泛的傾聽調研後，我們決定全面引入ESG框架，升級公司可持續發展治理體系，引領螞蟻的價值創造和行穩致遠。 它既是我們對『讓天下沒有難做的生意』的使命傳承，也是我們對更好的未來的鄭重承諾和行動。 」

螞蟻集團詳細披露了四大主題之下的19個實質性議題。 從議題方向看，除了涵蓋環境、社會與治理（ESG）框架下的國際共識議題，還重點回應了碳中和碳達峰、鄉村振興、科技創新、平台經濟等中國關鍵議題。

井賢棟稱，ESG可持續發展戰略是螞蟻內生的需求和主動選擇。 數字普惠、綠色低碳、科技創新、開放生態，這四件事是螞蟻面向未來、擔當責任、實現可持續發展最重要也最迫切的課題。

在談及科技創新時，井賢棟在報告中稱，螞蟻將持續投入核心技術研發，提供全球領先的科技產品與服務，同時加大自有技術分享並助力實體經濟數位化升級，切實探索科技倫理規範。 根據報告，螞蟻集團連續3年研發投入年均增長率超過39%，2021年科研投入超過188億元人民幣（約201億港元）。

從戰略圖，可以看到螞蟻特別強調ESG可持續發展對企業使命願景的延續，希望將ESG理念融入業務戰略，實現商業價值和社會價值的相互促進。

為確保ESG戰略的有效執行，螞蟻調整了相關組織架構，經董事會批准將下設ESG可持續發展委員會，設立外部ESG可持續發展顧問委員會，確保戰略的科學性；在公司層面設立CEO和CSO（首席可持續發展官）領銜的ESG可持續發展領導小組，以及各議題執行小組，保障ESG目標融入業務，驅動業務。