華置百歲生日真的很興奮　豪派千萬禮品　滿分功課換戲飛│溫多娜

人生有多少個十年，100年更没有幾個！老牌地產股華置﹙0127﹚為歡慶成立100週年，決定送出近千萬禮品。華置「口袋厚」，1,000萬元簡直「濕濕碎」，但溫多娜細閱公司新聞稿，就覺得今次派禮品十分有心思。

對內，自然要奬勵下員工，所以向每名員工派發1萬元購物現金券，等佢地可以在集團管理的 The ONE、皇室堡、新港中心、銅鑼灣地帶、東角 LAFORET、灣仔電腦城及網上商店盡情消費。

對外，華置也度了不少「新橋」，例如為嘉許成績優異的學生，持有效學生證的學生在The ONE或皇室堡消費，並且向顧客服務中心出示100分或滿分的功課、測驗卷或考試卷，可獲得皇室戲院電影禮券、玩具站100元購物現金券或fluorecare 新型冠狀病毒抗原檢測試劑盒6盒（每盒1支）。

同時間，華置也推出無須消費的「百日BB賞」、「父親節獎賞」及「百歲人瑞賞」，而溫多娜最讚賞「百歲人瑞賞」。據華置講，長者向The ONE或皇室堡顧客服務中心出示1922年6月26日或之前出生的香港身份證，證明自己已經年滿100歲，便可獲贈The ONE或皇室堡500元購物現金券。百歲老人，行動未必自如，華置也好細心，表明此獎賞接受他人代領，惟代領人必須同時出示長者的身份證副本及授權書正本。

集團行政總裁陳凱韻﹙甘比﹚同溫多娜講，很高興能與大家一起見證集團成立100週年，以及代表集團衷心感謝每位員工、顧客、租戶、業務夥伴、股東及有關當局等一直以來的支持。集團於過去100年在香港、內地及英國穩步發展，未來將持續努力回應大家的期待。

上述活動設有禮品換領時間﹙6月6日至6月30日﹚且名額有限，詳情大家就要問返舉辦方啦。