任志剛：聯匯制度是香港最好的選擇　不相信美國對港採「核選項」

行政會議成員、金融管理局前總裁任志剛近日接受《南華早報》訪問時指出，香港應該維持已有四十年歷史的聯繫匯率制度，因為這是香港最好的選擇，以迎接未來的「不尋常的挑戰」。

將本幣與人民幣掛鉤只有在“金融發生核戰爭”的情況下才應考慮

任志剛在訪問中提到，現時香港正在進入一個對貨幣和金融體系的穩定性和完整性，以及香港作為國際金融中心的地位有不少非尋常挑戰的時期。任指出，現行制度仍然最適合香港，因為香港準備好迎接未來可能面臨的挑戰，而保持一個已被證明最具彈性的系統是最好的選擇。

隨著中美之間的地緣政治緊張局勢，市場擔心美國將傾向金融武器化，憂慮華府或實施制裁，並禁止香港使用美元以打破聯匯制度。但任志剛相信不會發生，指不明白美國有什麼理由要對香港實施現在對俄羅斯實施的那種金融制裁，並形容那些都是「核選項」。

任志剛相信，美國不想「摧毀或損害」香港，原因是香港是世界上最活躍的美元交易中心之一，同時是中美之間的門戶。他直言，「可以想像一下，這樣的核選項可能會對全球金融市場的情緒以及美元的地位產生影響」。

至於有關本幣與人民幣掛鉤的說法，任志剛認為除非在金融領域發生核戰爭，這或是眾多應急選擇之一，但認為與人民幣掛鉤將需要處理很多技術問題，事情不會很快發生。「若香港被迫將貨幣錨鏈接從美元更改為另一種貨幣，這意味著外匯基金將需要轉換價值約3000億美元的流動美元資產，轉化為新錨定貨幣的資產。這不是一件簡單的事情。」