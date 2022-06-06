中銀香港獲中石油國際事業（香港）委任為綠色金融顧問

中銀香港獲中國石油旗下中國石油國際事業（香港）委任為綠色金融顧問，並與香港品質保證局攜手為該公司完成綠色轉型貿易融資框架的制訂及認證。中國石油國際事業（香港）今天（6日）在該框架下完成全球天然氣行業首筆綠色轉型貿易融資提款，實踐其綠色低碳轉型發展的戰略規劃。

中銀香港副總裁王兵表示:「中銀香港很高興與中國石油國際事業（香港）開展綠色轉型貿易融資合作，協助其拓展新能源業務,支持推動發展低碳及碳中和天然氣業務。在國家『雙碳』戰略指引下，中銀香港將可持續發展確定為核心策略之一，致力為客戶提供多元化的綠色金融產品及服務，協助更多企業實現低碳轉型，為可持續發展作出貢獻。」

中國石油國際事業（香港）總經理張彤表示:「中國石油國際事業（香港）踐行中國石油『清潔替代、戰略接替、綠色轉型』三步走的總體部署，積極實施創新、資源、市場、國際化、綠色低碳戰略。本公司聯同中銀香港及香港品質保證局此次開展的首單天然氣行業綠色轉型貿易融資，將碳中和液化天然氣貿易長協延伸至碳金融領域，把握了低碳轉型發展機遇的同時，為實現中國碳達峰碳中和及中國石油2025年左右實現碳達峰、2050年左右近零排放目標貢獻力量。後續本公司將持續助力『低碳能源生態圈』的建設，落實國家綠色金融倡議。」