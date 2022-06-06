內地據報對滴滴等3間科技公司調查將完結　美股盤前抽升

據《華爾街日報》引述消息人士報道，中國政府對3間於美國掛牌的科技公司﹕滴滴﹑滿幫及Boss直聘的調查已到尾聲，最快會在本周內宣布，容許3間科技公司的手機應用程式在內地應用商店重新上架。報道又指出，3間公司將面臨當局罰款，其中滴滴須承受罰款會較其他2間公司高。

受消息刺激，滴滴盤前升51.35%，報2.8美元，滿幫升27.25%，報8.78美元，Boss直聘升20.85%，報26.08美元。

報道指出去年7月，內地對3間科技公司進行網絡安全調查，因此相關公司的手機程式遭到下架。

報道指出隨著內地對經濟放緩速度感到關注，因此放寬對內地大型科技企業的收緊措施。

3間公司市值縮至250億美元

3間公司在去年7月登陸美國股市，合共籌集約70億美元資金，其後內地宣布進行網絡安全審查，3者股價隨之下挫。3間公司在去年7月2日﹑即內地當局宣布進行調查前，合共市值高達1,100億美元，目前已縮減至250億美元，滴滴股東早前更通過從美國退市的議案。

報道引述消息人士指出，內地網信辦在上周與前述3間科技公司管理層會面，並傳遞有關訊息。同時內地有意即將結束有關調查，3間公司預料將受到罰款，其中滴滴面臨的罰款較多。報道又指出3間公司將向會政府撥出1%股份，以及讓政府在企業決策中擁有更直接角色。