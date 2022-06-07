虛擬銀行｜livi目標未來3年內達收支平衡　贈NFT吸客

為慶祝開業兩週年，虛擬銀行livi bank 將在手機應用程式推出NFT藝術品Mochi，Mochi為一隻活潑調皮兔子，由香港本土藝術家司徒偉平創造，當中1,888個獨一無二的NFT將贈予客戶，可永久保存。即日起至本月28日開立livi戶口即可參與抽獎活動，現有客戶亦可參與。

livi 去年虧損有所擴大，行政總裁孫大威表示，未來會繼續拓展中小企業及財富管理等業務，目標為3年內達到收支平衡。livi 並將於第三季推出針對中小企業的網上平台，讓企業在不需要多餘文件的情況下，完成即日開戶。個人客戶目前已累積逾20萬人。

他指出，傳統銀行對於中小企服務存在不少「痛點」，包括開戶及維持帳戶所需的資料及程序繁複，第三季livi推出新的開戶平台會與第三方服務供應商合作，提供認識你的客戶（KYC）程序。傳統銀行對中小企風險評估，限於缺乏數據，往往只能提供較高的借貸利息。

livi特許經營商融資方案業務，目前已經開展約2個月，主要向股東怡和集團旗下經營商提供貸款服務，當中400個經營商為目標客戶，包含初創及發展中的企業。透過與股東合作，livi能夠掌握這些企業能夠提供較為穩定的未來現金流，livi可以向其提供開戶、現金流管理及融資需求等服務。