調查｜港元強勢適逢物價上揚　讓香港再成外派僱員生活費最貴城市

在香港生活絕不輕鬆。繼樓價負擔之難，成為稱冠全球後，生活費用之高，同為世界之最。據人力資源顧問機構ECA International最新發表的「生活費用研究」結果，顯示香港蟬聯外派僱員生活最高的全球及亞洲城市。在港生活費用貴絕全球，與港元強勢及過去一年本港物價上漲有關。



在全球城市排名中，紐約及日內瓦分別位列第2及第3位，同位於亞太區內場的東京及上海，分別位列第5及第8位。

若是在亞洲城市排名中，東京及上海排名第2及第3名，首爾及新加坡則分別排第5及第7名。

香港物價按年升3%

ECA International 亞洲區域總監關禮廉表示：「綜觀過去一年，雖然全球通脹上升對香港的影響較亞洲區內及全球其他城市為低，但香港仍繼續成為全球生活費用最高的城市。根據此調查的一籃子消費品統計顯示，香港的物價比往年同期上升3%，雖然高於一般價格，但卻低於區內及全球其他類近城市的物價漲幅。然而，在過去一年中，因港元與美元掛鈎而保持強勢，令其他貨幣相對走弱，香港再度蟬聯全球生活費用最昂貴的城市。」

ECA International指出在過去12個月，許多亞洲城市的通脹率都出現高於趨勢的增長。其中，位於斯里蘭卡的科倫坡在過去一年的物價增長最快，因此排名躍升23名至全球第149位。

內地多個城市通脹較以往高

多個中國內地城市的排名均有上升，當中有4個城市躋身成為全球首15個生活費用最昂貴的城市，而上海則在亞洲排名第3位，僅次於香港和東京。

關禮廉指出：「在此次排名中，大部分的中國內地城市都出現高於往常的通脹率，但仍低於其他亞洲地區的通脹水平。因此，內地城市排名上升的主要原因是由於人民幣兌其他主要貨幣相對強勢，以及在此調查進行期間，中國的經濟表現較強勁，令內地城市的物價高於其他地區。」

日圓貶值助提高外派僱員購買力

不過外派僱員在日本生活的壓力，卻有適度緩和。受通脹率高於預期及負利率影響，日圓表現疲弱，令所有日本城市在最新的排名中均有下降。東京在全球排名中下跌3位至第5位，而其他日本城市的排名亦有所下降。

關禮廉表示：「雖然日本的物價上漲速度高於該國最近的標準水平，但日本城市的物價卻低於全球許多地區。這是因為在過去一年，美國及其他國家提高利率以對抗通脹，而日本仍維持負利率，導致日圓疲弱。由於日圓貶值，而遊客和外派員工的收入基於外幣計算，可以兌換更多日圓，從而令日本商品變得相對便宜。」