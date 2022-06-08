樂享宣布配股後急插35%　公司：不知悉股價及成交量異常波動原因

樂享集團（6988）宣布配股後，周二股價大跌超過35%，收報2.31元，市值縮至50.36億元。

集團發公告指，董事會已經注意到自有關配股公告發佈以來，公司股票價格及交易量出現異常波動。董事會確認，董事會並不知悉任何導致公司股價及成交量異常波動的原因或內幕消息。

公告提到，是次配股交易採取的先舊後新配售方式，此方式最終目的為協助公司盡快完成向投資人配發新股，以減少配售步驟所需時間；交易中賣方並不會通過配售交易最終減持股份；募集資金將最終歸屬集團，而非賣方；以及賣方及另外四家股東自願向配售代理做出禁售承諾，禁售期間自配售及認購協議日期起至配售交割日期後90日當日止。

公司董事認為，交易為公司補充更多資金及股東資源，時機恰當，有利於公司發展。配售及認購協議條款（包括配售價及認購價）均屬公平合理，屬一般商業條款，並符合公司及股東的整體利益。

樂享集團日前公布以先舊後新方式配售1.92億股股份，佔已擴大股本的8.09%，配售價為3.14元，較前收市價折讓12.78%。認購所得款項逾6億元，淨額約5.9億元，擬利用有關款項扶持海外電商業務的快速發展，以擴大規模及鞏固市場地位。