國產SpaceX？　吉利子公司成首批自組星鏈中企　助自動駕駛體驗

近日吉利控股集團旗下浙江時空道宇科技將9顆衛星發射升空，成為首批自組星鏈的中國公司之一，未來攀比馬斯克旗下的Space X。不過，時空道宇沒有SpaceX那麼大野心。據《彭博》報道，時空道宇CEO王洋表示，計劃部署一個規模小得多的衛星網絡，目的幫助吉利和其他公司接入和傳輸自動駕駛數據。

王洋周二接受採訪時表示，「我們兩家都有汽車製造的背景，我們都希望航空航天技術和衛星能夠促進汽車製造和旅行，不同之處在於我們造衛星的目標。」他補充，時空道宇將盡力向其他品牌開放網絡，未來的合作伙伴將不僅限於吉利的生態系統和汽車品牌，同時與其他行業建立伙伴關係。

近日吉利控股集團旗下浙江時空道宇科技將9顆衛星發射升空，成為首批自組星鏈的中國公司之一。（時空道宇網頁）

王洋稱，預計到2025年底，時空道宇將擁有72顆衛星，到2030年將擁有168顆。相比之下，馬斯克的SpaceX已經擁有超過2,000顆在軌衛星。

SpaceX發射星鏈衛星以建立一個提供互聯網接入服務的衛星群，作為易受干擾的遠程陸基系統的低成本替代方案，更為全球衛星運營商、美國軍方和美國國家航空航天局發射火箭。王洋坦言，時空道宇主力希望為用戶提供終極的旅行體驗，而SpaceX更側重於低延時的寬帶接入，為全球70億人口提供高速寬帶。