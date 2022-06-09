港股挑戰100天線不果　未企穩兩萬二　溫傑：係時候抖抖氣

港股全日好淡爭持，一度突破100天線，隨後跌穿22000點，時紅時綠，投資者難免捉不透。有大行認為，科技股可成為大市反彈領頭羊，但亦有專家表示，短期內港股未有利好消息，難再向上突破。



恒指今早高開106點開報22121，突破100天線，一度高見22142點，再創逾兩個月高。隨後好淡爭持，曾倒跌276點，低見21737點，全日收報21869點，跌145點或0.66%。

美銀：科技股可成為大市反彈領頭羊

美銀證券中國股票策略師Winnie Wu近日表示，該行對中國股票的立場正轉為「策略性看好」（tactically bullish），一改以往的悲觀看法。

她指，經濟正處於U形復甦之底部，企業盈利下調的過程則最少已完成逾半，低基數效應下明年上半年的盈利料將非常強勁。不過她相信，市場未來兩至三個月將維持波動，股份估值低於長期均值，但同時亦遠高於歷史低位。

她認為，投資者今年偏好價值股多於增長股，但隨著不確定性消退，市場料再度重新追逐風險。內地科技股仍會受到政策不確定性困擾，但在經濟下行期間，當局會暫停收緊監管，而當內地政策轉為對經濟增長提供更大支持，中資科網股可成為大市反彈的領頭羊。

溫傑表示，短期內港股未有利好消息，難再向上突破。（資料圖片）

溫傑：短期難再向上突破

對於港股近日反彈，獨立股評人溫傑表示，市場已大致消化俄烏戰爭、美國加息等不利因素，加上有報道指，中國監管機構將解除內地網約車平台滴滴的新用戶禁令，外界認為中國對平台經濟的監管有所放鬆，而一眾科技公司亦交收好於預期的季績成績單，整體市場氣氛有改善，投資者開始買入增長性股份。

不過，他認為，短期內港股未有利好消息，難再向上突破，料在21300點至22500點之間徘徊，因為恒指由5月的19178點反彈至22000點左右，升幅已有約3000點，是時候「抖抖氣」。從技術層面上看，4月的22523點成短暫阻力位，有貨的投資者宜待港股升至22500點時「減磅」，且不宜高追科技股。

展望下半年，溫傑指，最樂觀情況下，恒指有望在年底重上25050點，投資者可留意高息股中移動（0941），該公司現金流強勁，可待股價回吐至47元左右買入。另外，亦可買入部分內房，尤其看好中海外（0688），股價或升至25元，「投資者若待其跌至21.7元入貨，升幅將有一成，好過買波動大的科技股」。