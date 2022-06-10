建銀國際：港股下半年上望二萬五　8月為重要政策觀察期

建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利表示，相信港股已經跌至周期底部，未來見底回升機會較高。今年3月份恒指跌至18000點，市盈率跌至約9倍，已經是自2009年以來多次歷史周期性的低位。他指出隨著美國下半年通脹較大機會見頂，令加息幅度有機會減慢，同時內地加大政策寬鬆力度，將支持港股回升。

趙文利指，8月至9月將是重要的觀察窗口，當中8月底將舉行的全球央行年會（Jackson Hole），以及9月聯儲議息會，將是重要的政策風向觀察窗口。若中美跨境監管溝通取得實質性進展，以及美國部分消減特朗普時代對華加徵關稅，將成為市場進一步上行的催化劑。

問及近期港股出現反彈，會否只是七一回歸前的「維穩升勢」?建銀國際證券研究部董事總經理及首席策略師趙文利認為，並不是有所謂的「國家隊」掃港股，反而是有「聰明錢」正在趁港股估值低迷是吸貨。（網上會議截圖）

該行估計恒指下半年波動區間是20000點至25000點，其中他補充指出，恒指再跌穿21000點的機會較低，整體上是震盪向上的格局，相信港股估值逐步收復，市盈率有望重回12倍至13倍水平，即是相當於恒指升至約25000點水平。而恒生科技指數下半年的區間料為3800至5800點。

該行統計了全球大宗資產今年以來及近一個月來的表現。今年以來，石油及糧食價格等大宗商品價格升幅領升，當中原油價格升幅達50%至60%，相對之下，環球股市表現明顯落後。不過，在近一個月來，情況有所轉變，中港股市明顯回升，當中恒生科技指數及內地的創業板指數，雙雙錄得約10%的升幅。

港股近期反彈 非因七一回歸維穩

問及近期港股出現反彈，會否只是七一回歸前的「維穩升勢」？他回應指，從資金流入的情況看，買入資金主要是海外資金，部分是早前沽空盤平倉所致的；另外從南下資金來看，雖然近日持續有買入港股，不過資金規模並未見太大幅抽高，因此認為並不是有所謂的「國家隊」掃港股，反而是有「聰明錢」正在趁港股估值低迷是吸貨。

投資策略上，建議可選擇互聯網及汽車等行業股份，首先，由於互聯網股份估值低迷，同時近期內地明確支持數字經濟發展，令平台經濟政策環境改善，股份有望延續反彈。至於汽車股則可受到刺激消費及減稅政策所推動。

另外，談及投資者應該避開的板塊，他認為是今年初升勢較強的工業股及原材料股，以及疫情主題股，因為預期市場的投資風格出現轉換，會傾向增長股多於周期性的價值股。