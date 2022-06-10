銀公﹕信貸資料平台系統年底投入服務　要求入圍機構確保資料安全

引入多家個人信貸資料服務機構（MCRA）有進展，銀行公會主席禤惠儀表示，信貸資料平台系統建設已於5月尾基本完成，現正進入系統測試階段，預計將於今年底開始投入服務，其後各入選的信貸資料服務機構會為其營運及安排作準備。

禤惠儀表示，為提高透明度，確保信貸資料的準確性和讓公眾核爭其信貸素質，在MCRA模式下，消費者有權選擇每12個月在任何一間，甚至所有三間信貸資料服務機構免費索取一份信貸報告，以了解個人信貸情況。

消費者有權每12個月免費索取信貸報告

現時參與平台測試的機構，包括三家入圍的信貸資料服務機構（諾華誠信、壹賬通金融科技，及環聯信貸資料服務）、銀行及持牌放債人在內的信貸提供者和平台營運機構（香港銀行營運結算有限公司）。

銀行公會要求三家信貸資料服務機構進行深入及全面的系統測試，以確保信貸資料的安全和保障。三家機構必須取得由第三方福利機構發出的考核報告，以確認它們有能力滿足資訊安全及個人資料私隱等的框架及法規要求，才能正式成為入選信貸資料服務機構。銀行公會已成立專責小組，加強消費者保障及對個人信貸資料服務機構的監察。