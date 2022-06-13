人民幣中間價貶值188點子　離岸價挫至6.76

撰文：黃文琪
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人民幣兌美元中間價報6.7182，較上日報6.6994，下調188點子。

離岸人民幣跌0.5％至6.7609元，創兩週來最弱。

美匯指數報最新報104.5，逼近上月高位。

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