美股三大指數急跌　道指瀉逾800點　納指挫逾4%

美國5月份通脹高於市場預期，觸發上周五（10日）股﹑匯﹑債市場出現大幅波動。餘波延續至今日亞太區股市，港股大瀉逾700點，歐洲亦股市下挫。



【04:05】美股收市

道瓊斯指數收市報30,516點，跌876點或2.79%；標準普爾500指數收市報3,749點，跌151點或3.88%；納斯達克指數報10,809點，跌530點或4.68%。

【03:05】納指挫逾4%

道指瀉750點，最新報30642點，標普指數最新報3773點，跌127點，納指報10855點，跌454點。

【02:03】三大指數跌勢持續

道指最新報30768點，跌624點，標普指數最新報3791點，跌109點，納指最新報10946點，瀉393點。

【00:24】三大指數跌幅稍為收窄

道指最新報30746點，跌646點，標普指數最新報3788點，跌112點，納指最新報10926點，瀉413點。

【23:05】美三大指數跌幅擴大

美股跌勢進一步加劇，道指瀉逾800點，最新報30550點，跌841點，標普指數最新報3754點，跌146點，納指挫逾4%，最新報10829點，瀉529點。

【22:23】美股跌勢進一步加劇

美股跌勢加劇，道指瀉766點，報30625點，標普指數最新報3777點，跌123點，納指報10922點，跌417點。

中概股方面，阿里美股瀉逾1成，最新報98.45美元，跌10.4%，滿幫挫8.8%月。

【21:53】美股三大指數未見起色

反映投資者恐慌情緒的VIX指數飆升17.8%，最新報32.69。

美股三大指數跌勢未目見放緩，道指最新報30826點，跌566點，標普指數最新報3802點，跌98點，納指跌346點，報10993點。

【21:36】美三大指數早段下挫

美股早段延續上日跌勢，標指最新報3810點，跌90點，納指報11019點，跌320點，道指跌590點，報30802點。

個股方面，蘋果跌2.5%，摩通跌2.2%，Walmart跌1.1%，Tesla跌3.35%。

至於中概股，阿里美股跌6.1%﹑拼多多跌4.4%。

【20:52】美匯指數攀升

美國債息上揚，帶動美匯指數攀升，最新報104.67，升0.5%，美元兌多種主要貨幣亦上升。歐元兌美元最新報1.0458，跌0.58%，英鎊兌美元最新報1.2193，跌0.99%，澳元兌美元跌1.08%，美元兌加元升0.45。惟美元兌日圓回軟，跌0.18%。

港匯方面，兌美元曾失守7.85，低見7.8501，最新報7.8499。

美股期貨仍未見起色，道指期貨瀉573點，報30819點，納指期貨挫326點，報11506點，標指期貨最新報3811點，跌89點。

【20:00】夜期下跌

港股夜期下跌31點，報20856點，較今日收市低水212點。

【19:13】歐洲股市普遍下挫

英﹑法﹑德三地股市皆下挫，德國DAX指數最新報13508點，跌252點，法國CAC指數報6063點，跌123點，英國富時指數最新報7198點，跌119點，意大利富時MIB指數跌490點，報22057點，西班牙IBEX指數最新報8226點，跌163點。

美股期貨下跌，道指期貨跌532點，報30859點，標普期貨最新報3814點，跌87點，納指期貨最新報11499點，跌333點。

債市方面，美國10年期國債孳息率最新報3.253厘，升9.6個基點；5年期國債孳息率為3.392厘，升13.9個基點。