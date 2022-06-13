景順趙耀庭料未來3次議息會議　聯儲局將分別加息半厘

在食品及能源成本上漲和住屋成本上升的帶動下，美國5月份整體消費者物價指數(CPI)按年飆升8.6%（相比之下，市場預期為8.3%，4月份為8.3%）。

隨著耐用品通脹率從上個月的6.2%略微下降至按年6%，核心CPI（食品及能源除外）似乎已見頂。

然而，由於商品及服務成本上漲持續困擾市場及對聯儲局施加壓力，通脹率依然高於預期。現時市場預計於目前至2023年初期間，聯儲局會加息9到10次；以及在接下來的3次聯邦公開市場委員會會議上有望加息50點。

孳息曲線趨平或預料未來經濟不景

由於2年期美國國債孳息率升破2.9%，而10年期美國國債孳息率跌至3.02%，美國國庫券孳息率曲線顯著趨平。孳息率曲線趨平，可能預警未來經濟不景氣，但通常並不預示經濟即將陷入衰退。市場預期美國加息及經濟活動或會惡化，投資者將資金配置於美元，從而推動美元上漲。這可能預示近期新興市場當地貨幣及風險資產波動不定。

當前美國經濟周期風險加劇。經濟周期不會自動結束，而週期結束幾乎總是政策緊縮所致。 政策持續不明朗加上金融狀況收緊，預計波動性持續高企。

料持續通脹機會較高

他預期，受基數效應及消費者需求減弱的影響，美國通脹將於年內逐漸放緩，但相關風險依然較高。在經濟週期的放緩階段，看好股票，但在政策不太明朗的情況下，市場會持續動盪，回報更趨溫和。股指波幅將變得極大。

隨著金融狀況收緊，擁有定價能力及盈利較可見的較優質企業有望表現出色，並相信基本情況方案（base-case scenario）將成為現實。在基本情況下，隨著消費者需求減少及工人復工緩解供應鏈挑戰，通脹壓力將得到紓解。

不過，他承認「持續通脹」情況的可能性依然非常高。在此情況下，各大央行過於激進收緊政策，從而阻礙經濟增長。