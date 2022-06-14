恒指跌幅午後收窄　重上21000點｜持續更新

美股標普500指數跟隨納指跌入熊市，日內插逾3%，創逾一年新低，並較今年1月高位挫兩成，技術上已步入熊市。而市場亦預期美聯儲加息75點子的機會大增，根據利率期貨顯示，本周加息0.75厘的概率已經升至三成以上。



【13:14】恒指重上21000點

港股跌幅收窄，並重上21000點關，恒指最新報21005點，跌61點，國指跌23點，報7316點，科指跌17點，報4581點。

【12:00】中午收跌191點

港股中午收報報20876點，跌191點，半日成交額僅701億元。

中銀香港表現強勢，升3.43%，報30.15元；恒生銀行升1.35%；滙豐升1.13%。

汽車股普遍下挫，蔚來（9866）半日跌近7%；比亞迪跌近半成；吉利（0175）跌逾4%。

美股三大指數期貨反彈，道指期貨升近300點，納指期貨則漲逾1.3%。

【11:40】A股三大指數中午收跌

上證中午收報3203點，跌1.6%；深證成指跌2.72%，報11672點；創業板指跌3.26%。

港股跌幅再擴大，最新跌逾200點，報20829點，成交額僅673億元。比亞迪（1211）暫挫逾半成，失守300元關，報290.8元。

【10:20】恒指跌幅收窄 手遊股普跌

恒生指數跌幅略為收窄，縮至122點，見20945點。

美團早段跌近1%，最新轉升近2%，報191.9元。阿里跌幅亦見收窄，最新挫4%。

港股手游股走低，飛魚科技（1022）跌超18%，嗶哩嗶哩（9626）跌超6%，心動公司（2400）跌超5%，IGG（0799）跌近3%，網易（9999）、騰訊控股（0700）跟跌。

【09:20】港股低開284點

恒生指數低開284點，報20783點，成交額僅33.81億元。

ATMXJ普遍向下，阿里巴巴（9988）跟隨ADR跌勢，低開5.35%，報98.25元，再失「紅底股」身份。騰訊（0700）跌2.55%；美團（3690）低開近1%；小米（1810）跌0.85%；京東（9618）則挫逾2%。

加息預期升溫，本地銀行股個別發展，中銀香港（2388）高開1%；恒生銀行（0011）平開；滙豐（0005）跌0.1%。

【08:20】亞太區股市急瀉

亞太股市跟隨隔夜美股下跌，日經225指數現跌超2%；韓國首爾綜指跌近2%；MSCI亞太指數跌超1%；澳大利亞S&P/ASX 200指數重挫超5%。

恒生指數ADR周一收報20657點，跌409點或1.94%。