摩根資管許長泰：亞洲投資者可在股票和固定收益採更平衡組合

近日聯儲局大幅加息的預期急速升溫，拖累環球股市大瀉，標普500指數更陷入技術性熊市。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰稱，美國的通脹數字令市場提高對聯儲局加息預期，由原本預計加息50點子，愈來愈多人認為會加息75點子。不過，許長泰傾向相信可能會維持加息50點子。

目前通脹成為美國的重大挑戰，許長泰認為若然美國於猛烈地踩剎車可能會使經濟偏離正軌。他建議在這種波動期間，亞洲投資者可以在股票和固定收益之間採用更平衡的投資組合。

「雖然存續期風險仍然是固定收益的短期挑戰，但政府和公司債券產生的收入，為抵銷利率上升帶來的價格波動提供了更好的緩衝。投資級別的公司債在創收和抵禦放緩擔憂之間取得了良好的平衡。」另外，許長泰建議，在股票方面，中國市場（包括在岸和離岸）看到了更多的政策利好，5月份的數據出現了一些強勁上揚，財政和貨幣政策也應有助於為經濟提供更多提振，監管的不確定性也在緩解。

對於亞洲其他地區，他認為美國和歐洲的增長擔憂可能會影響出口商，但隨著更多經濟體重新開放經濟和服務業，亞洲內需前景正在改善。許長泰相信，市場對於亞洲股市的盈利前景似乎過於保守，一旦市場情緒改善，估值具吸引力。