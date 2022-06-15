環聯﹕去年第四季信用卡貸款宗數按年跌25.8%

環聯發布《2022年第一季信貸行業分析報告》，發現在2021年第四季本港多項信貸產品按年錄增長，其中新增無抵押私人貸款及無抵押循環貸款宗數，分別按年增加21%及130.1%月，按揭貸款增長為19.2%。可是信用卡新增貸款宗數卻按年下跌25.8%。

環聯指出無抵押私人貸款及循環貸款新增宗數上揚，與兩項產品於2020年表現欠佳有關。

至於應繳款項結欠嚴重逾期還款率，環聯指出信用卡貸款應繳款項結欠嚴重逾期還款率為0.18%，按年跌4個基點，無抵押私人貸款為0.41%，按年跌10個基點，無抵押循環貸款為0.56%，按年升5個基點。

環聯香港區行政總裁林嘉儀指出，在第5波疫情爆發前，本港消費者信貸市場本來正逐步回恢復至疫情前水平。雖則信貸市場最終可重回高位，但近期疫情延長市場復蘇所需時間。儘管如此消費者及財務機構應保持信心，因為香港經歷之前數波疫情後仍顯示出韌性及復原能力，相信今輪疫情過後亦無例外。

林嘉儀總結﹕「香港消費者的逾期還款率仍處於低水平，且遠低於其他發達信貸經濟體。各大財務機構應密切關注最新一波疫情之後整體經濟的復甦情況和潛在的滯後影響，同時必須時刻監察其業務組合，並利用先進的數據分析和科技，維持良好的業績。」