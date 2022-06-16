美國加息｜摩根資管：遏制通脹唯破壞需求　中銀：7月再加0.75厘

美國聯儲局宣布加息75點子，摩根資產管理全球市場策略師Kerry Craig認為，市場似乎對於聯儲局未有太過「鷹派」而喘定回升，更重要的是，聯儲局還未為7月會議再次加息 75 個基點。但Kerry Craig提醒，2023年經濟衰退的風險不容忽視，尤其是聯儲局重申將通脹率降至2%的目標，意味聯儲局儲可能願意犧牲經濟來實現這一目標。

摩根資產管理稱，聯儲局對2023年的經濟預期增長率下調至 1.7%，核心 PCE 通脹率下調至 2.7%，但同期失業率上升至 4.1%，與所謂的「經濟軟著陸」產生衝突。Kerry Craig稱，該行的觀點是，聯儲局真正遏制通脹的唯一方法是破壞需求，但會增加經濟衰退和失業率上升的風險。

在資產配置建議方面，摩根資管建議投資者在債券市場重新定價，以及經濟活動可能大幅放緩的情況下，投資者應積極考慮其存續期敞口，以及添加更高質量的中長期政府債券以對沖下行風險。

在新興市場方面，該行認為中國和亞洲地區的機會越來越多，儘管中國經濟緩慢地重新開放，以及財政和貨幣政策在股票估值很低的情況提供支持，這對長期投資者來說是個好兆頭．一旦風險偏好恢復，仍有上行空間。

不過，Kerry Craig提到，與世界其他地區一樣，新興亞洲市場也無法擺脫通脹壓力，尤其是食品價格上漲的壓力，該行預計亞洲央行將進一步收緊政策作為回應。隨著美元升值、金融環境收緊以及量化緊縮導致流動性消失，對新興市場債券市場和貨幣構成不利因素，意味投資者在尋求收入時應謹慎選擇新興市場債券市場。

高耀豪估計，美聯儲或於7月加息0.75厘抗通脹，隨經濟因加快加息而降溫，9月或下降至加息半厘。（中銀香港提供）

中銀香港：年底聯邦基金利率可達3.5厘

中銀香港個人數字金融產品部財富顧問處資深財富顧問高耀豪指出，利率期貨已反映對7月份加息0.75厘的可能性。

他指，5月份美國居民消費價格指數（CPI） 中所有分項都仍然呈上升趨勢，除了年率外，CPI按月上升1%，是自2008年至今第二高的按月升幅，顯示通脹存在頗高韌性。CPI按年基數效應，會紓緩通脹年率增長，但需要消化疫情解封帶來的短線需求，惟商品價格將會對通脹帶來較持續的影響。

他預期美聯儲或於7月進一步加息0.75厘先抗通脹，隨經濟因加快加息而降溫，9月或下降至加息半厘，其後兩次議息會議分別加息25基點，預期今年底，聯邦基金利率可達3.5厘；若較樂觀情況出現，即疫情解封帶來的按月因素消退及經濟如預測般降溫，利率或可稍低於3.5厘，符合最新利率點陣圖的中位數預期。

在美匯指數方面，他指出，一般美元急升後都會於議息結果公布之後回軟，5月初加息後美元便曾回軟了數星期，最新亦無例外，美匯指數衝高後回落，加快加息將使市場擔心經濟衰退下將會利好美元；由於預料7月及9月將會持續加息半厘或以上，假設環境不變下，每次接近美國公布通脹及議息，都有可能重新推高美元，這模式應將持續一段時間。未來仍需觀察通脹經濟等各種動態變化。

嘉信理財：投資者應為未來數月内的加息周期做好準備

嘉信理財香港有限公司理財顧問林長傑表示，美國聯儲局的加息幅度令很多投資者驚訝，認為貨幣政策收緊，並非沒有經濟衰退風險，過往13個加息週期中，有10個與經濟衰退有關，加息通常會抑制經濟需求，主要因為息口上升，增加個人及企業的借貸成本，導致消費及投資活動減少。

他指出，目前經濟衰退風險亦隨著其他因素增加，包括俄烏戰爭，供應鏈短缺及通脹等；儘管具有上述風險，聯儲局表示仍會繼續收緊貨幣政策。因此投資者應為未來數月内的加息周期做好準備。