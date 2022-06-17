百佳料網購增幅達60至70%　冀第二期消費券帶動營業額

新冠疫情帶動網購增長，百佳超級市場也加速數碼轉型。百佳超級市場董事總經理任良安表示，過去兩年網店銷售持續錄得50%至60%增幅，現時將投放超過2億元資金，提升及優化電商業務，包括計劃於今年第四季推出百佳電商物流中心，預計可處理多3倍的貨量，期望網購銷售可達60%至70%增長。線下業務方面，百家目前有260家分店，今年全年會開10家新分店，有2家會是新模式分店，以推動O+O線下及線上購物體驗。

任良安在百佳50周年發布會後會見傳媒時表示，第一輪消費券推出後，在米、油、醬油及口腔產品等銷售額按月有雙位數字增長，對全年整體銷售額增長持樂觀態度。4至5月疫情完後餐館恢復營業，營業額有所回落，但相信隨著第二次電子消費券的派發，會帶動營業額恢復增長，但有機會如首次消費券派發時期反應如此熱烈，因第二次消費券可使用的時間長至明年初。

任良安表示，第五波疫情期間，百佳的線下及線上營運面對各種挑戰，因人手緊張及缺貨情況，網上訂單滯後率約10%，但最終都能在4至5日後送到。隨著電商物流中心在第四季投入服務，即使疫情再度爆發，相信也有能力去應付需求。