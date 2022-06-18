數碼資產學會Hackathon 2022比賽結果揭曉　得獎者年紀最小僅14歲

香港數碼資產學會（Hong Kong Digital Asset Society，HKDAS）今日（18日）於數碼港舉行了執行委員會就職典禮，以及香港數碼資產學會 Hackathon 2022頒獎儀式。

主禮嘉賓包括財經事務及庫務局副局長陳浩濂及創新及科技局副局長鍾偉強。學會榮譽顧問香港數碼港主席陳細明、香港應用科技研究院主席李惠光、立法會金融服務界李惟宏議員及立法會科技創新界邱達根議員於活動上頒發證書予各得獎隊伍。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂﹙前排右三﹚指，金融科技公司容易接觸到龐大的客戶，擁先天優勢。﹙資料圖片﹚

陳浩濂︰今年推金融科技人才專業資歷認證

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，金融科技對香港的發展十分重要，作為亞洲第一的國際金融中心，金融科技公司容易接觸到龐大的客戶，擁有先天優勢。他又指，政府十分重視相關行業的發展，除了推動完成「商業數據通」的工作外，還關注金融科技人才的培訓，本港各大資助院校已開設相關課程，全日制有7,200名學生報讀，而研究院也有2,100名學生報讀，今年會推動為金融科技從業員制訂資歷架構認可的專業資歷。

創新及科技局副局長鍾偉強博士則稱，現時國家十分重視數碼科技，香港應該擁抱科技，讓其成為香港的支撑動力。他又稱，香港政府正積極運用區塊鏈技術，希望將金融與創科結合，與大灣區緊密合作，緊隨廣泛應用科技的大趨勢。

數碼資產學會Hackathon 2022比賽，從逾80隊參賽隊中選出5隊得獎隊伍。﹙資料圖片﹚

得獎者年紀最小僅14歲

比賽邀得香港數碼港合作舉辦，並獲香港應用科技研究院、投資推廣署、科培網絡、新世界發展等機構及多間本地與海外頂尖大學支持，包括香港大學、中文大學、香港科技大學、理工大學、城市大學、英國牛津大學、英國倫敦政治經濟學院、美國南加州大學及美國史丹福大學等。

是次比賽在6周內已獲逾80個團隊報名參與，分別來自香港大學、中文大學、科技大學、理工大學及城市大學，亦有來自海外學府，包括英國牛津大學、英國倫敦政治經濟學院、美國南加州大學及美國史丹福大學等。比賽經過多重遴選，最終以香港數碼港管理有限公司行政總裁任景信為首、新世界發展有限公司財務總監劉富強、全球首位推出華語音樂NFT的音樂人陳奐仁、TDX Strategies 創辦人羅仕泓及Double-Peak 共同創辦人霍嘉麟組成的評判團選出5隊得獎隊伍。

得獎者年紀最小只有14歲，亦有在學博士學生。獲獎團隊通過區塊鏈、元宇宙及非同質化代幣研發了多個創新的項目，例如碳中和代幣 (Carbon Credit)、去中心化健康情緒管理平台 (Emotion Management) 及區塊鏈紀念祭祖平台 (Metamory)等，得獎隊伍們共獲得總值10萬元的獎金及知名機構實習機會，學會希望獲獎的隊伍可勉勵更多年青人擁抱數碼資產科技，推動青年對數碼科技的認知及投入。

香港數碼資產學會會長黃仰芳指，學會希望營造一個完整、穩健和蓬勃的數碼資產生態圈。﹙資料圖片﹚

學會創辦人︰助凝聚香港及海外金融科技人才

學會聯合創會人兼會長黃仰芳表示，學會希望營造一個完整、穩健和蓬勃的數碼資產生態圈；青年人創意力高的特質能為這個領域帶來更多突破，學會會繼續提供更加廣闊的平台和機遇，協助凝聚香港及海內外的金融科技人才，為金融科技及數字資產人才的成長發展創造條件和提供賽道。

學會共同創辦人區偉志也稱，成立學會目的是教育群眾認識數碼資產，雖然今年比特幣在內的加密貨幣大跌，但他形容「這是最壞的時代，也是最好的時代」，原因是熊市是一個良好時機，讓大家認清虛擬世界的運作，亦是健康及理性的數碼資產市場真正的開始。

他又分享道，自己近日報讀了MIT一個有關NFT的網上課程，400名學生中，只有5個城市或地區報讀人數超過10人，包括紐約、洛衫磯、倫敦、杜拜及新加坡，而香港僅他一人報讀。區偉志希望，學生、業界及政府可帶起社會對數碼資產的認知。