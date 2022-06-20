內地多個城市推「房票」政策　券商﹕如同「棚改貨幣化」

內地多個城市推出「房票」政策，獲得《央視網》及《人民網》等官方媒體報道，有券商指出「房票」政策如同「棚改貨幣化」，憧憬成為救市新招。中信證券在最新研究報告中指出，包括信陽﹑許昌等多個城市推出「房票」政策，紹興亦在6月初提到有關政策，相信若此模式獲推廣，既能合禾「因城施策」及推動低線城市的樓市，亦不會刺激核心城市樓價，可推動地產產業鏈復蘇，及加快推動舊改及棚改，釋放更大自住及改善性需求。

報告又指出，房票一般指為被徵收人選擇房票安置，亦意味放棄房屋產權調換，亦不領取現金，為一種未來可用於買樓的結算憑證，在一定限期內可抵扣樓價。各地一般會設置獎勵金額，即選擇房票的居民，其抵扣樓價的規模，較選擇向居民作現金補償的金額大。部份地區對票房的使用期限是有約束。

華泰證券﹕銷售呈現拐點

另一方面，券商華泰指出內房銷售出現拐點，預料內房行業將迎來基本面復蘇。該行指出國家統計局公布上月統計數據顯示，地產銷售初現拐點，可是景氣度仍偏低，下半年開發投資及土地財政仍面臨壓力，或使供﹑需兩端政策加大寬鬆力度。

該行又指出後續政策空間可能在於按揭利率持續向下，政策進一步向高級城市非核心區域蔓延，因城施策與生育﹑租賃等國家政策結合。若有必要限購﹑限貸政策可進一步放鬆。供給端除公開市場發債支持外，央國企及資產管理公司（AMC）發起市場化收併購﹑出險房企集團層面引入戰投﹑地產穩定基金等方向仍可期待合作落地。