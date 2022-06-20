工銀亞洲慈善基金贊助1.5萬名中學生觀看網上戲劇《奇蹟男孩》

工銀亞洲慈善基金一直致力推動本地藝術文化和青少年發展，為慶祝香港回歸以及推動本地文化藝術發展，鼓勵更多青少年欣賞優質藝術劇目，今年首度與香港藝術節合作，讓藝術走進校園，於2022年6月13至17日邀請新界北區、深水埗及觀塘區內近80間中學的15,000名中學生，於網上免費欣賞第50屆香港藝術節的勵志戲劇《奇蹟男孩》（Wonder Boy）。

此次活動獲得學界的正面反響和踴躍支持，逾9成參與學生均對活動安排以至劇目選取感到滿意，他們期望將來繼續參與同類型活動，再有欣賞此類國際級且具啟發性的藝術演出之機會。

工銀亞洲主席兼執行董事、工銀亞洲慈善基金主席高明表示，工銀亞洲慈善基金深知青少年是未來社會的棟樑，也是推動社會可持續發展的動力，因此一直關注本地青少年的培育與發展。正值今年是香港回歸祖國25周年，希望透過此次贊助香港藝術節的學生專享網上節目，為青少年提供接觸及校外研習藝術機會，促進不同文化的共融，同時以此勵志劇目勉勵學生們於疫情下建立良好的個人價值觀，培養逆境情商和人文發展，共同以喜悅之情慶賀回歸，攜手開啟未來新篇章。