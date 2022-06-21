東亞銀行與其士國際達成首項5000萬元綠色貸款協議

東亞銀行（0023）與其士國際（0025）達成意向5,000萬元的綠色貸款協議，這是東亞向其士提供的首筆綠色貸款。這筆貸款由其士國際旗下子公司其士（建築）有限公司用於「松悅樓」的建築工程。

「松悅樓」是香港房屋協會首個「組裝合成」項目，結合「混合式組裝合成建築法（Hybrid-MiC）」，以及機電裝備合成法（MiMEP）。對比傳統建築方法，「組裝合成」減少建築項目對環境的影響，更符合可持續發展原則，透過在工廠中預製組件，可大幅改善在工地及工廠的建築廢料管理。預製組件亦有助工地管理灰塵及嘈音，並縮短建築時間。利用「組裝合成」法興建「松悅樓」，可減低碳足跡，有助保護環境。

東亞銀行總經理兼批發銀行處主管區偉權表示，這筆綠色貸款是東亞支持本地企業發展綠色業務及投資環保項目，以促進香港可持續發展的眾多例子之一。『松悅樓』項目不僅是以環保方式建造的項目，落成後更會為社區持續地帶來價值。

其士主席郭海生表示，透過利用今次綠色融資支持興建『松悅樓』項目，將在可持續發展的道路上，更穩建落實對可持續發展的承諾。

「松悅樓」位於沙田乙明邨，是採用鋼結構「組裝合成（MiC）」建築法興建的長者房屋項目，樓高十層，共提供 64 個長者友善出租單位，當中還包括長者康樂中心、有蓋行人通道及升降機，以及於邨內重置原有的羽毛球場。