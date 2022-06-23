車股開足馬力升幅跑贏大市　阿里飆6%　港股反彈揚265點

美國股市周三（22日）出現大幅波動，道指全日波幅逾600點，最終輕微低收。今早亞太區股市走勢相對穩定，其中日本股市上揚逾百點。



【16:23】港股全日升265點

車股今日是絕塵而去。受到內地有意力谷汽車消費刺激，車股今日全線上揚，表現遠優於大市。

恒指收市報21273點，升265點，國指升128點，報7463點，科指升103點，報4655點，成交額為1,205億元。

車股為今日市場焦點，小鵬（9868）飆9.8%﹑理想（2015）升9.4%﹑藍籌股吉利（0175）升7.4%，比亞迪（1211）升4.5%。

科技股亦有理想表現，阿里（9988）升6.4%，收市報108元，美團（3690）升0.5%﹑騰訊（0700）升1.4%﹑京東（9618）升1.2%。

醫療股亦見反彈，阿里健康（0241）升4%，京東健康（6618）升5.8%，中生製藥（1177）升2.7%。

內房股方面，龍湖（0960）升4.4%，潤地（1109）升3.4%。

【15:08】內地股市高收

內地股市高收，上證指數收市報3320點，升52點，深成收市報12514點，升268點，滬深300指數收市報4343點，升73點，創業板收市報2760點，升82點。

亞太區股市方面，日股收市報26171點，升21點，台股跌171點，報15176點，韓股跌28點，報2314點。

港股方面，恒指最新報21360點，升351點，國指升158點，報7493點，科指升122點，報4675點。

【14:04】恒指升幅曾擴大至逾400點

港股升幅進一步擴大，曾升穿21400點，升幅逾400點，最新報21371點，升363點，國指報7493點，升158點，科指升121點，報4673點。

吉利（0175）升幅擴大至8.7%，報17.04元。

【13:16】港股升幅午後擴大

港股升幅午後擴大，恒指最新報21276點，升267點，國指升119點，報7454點，科指升90點，報4643點。

油股反彈，中海油（0883）升1.9%。

【12:16】恒指半日升200點

恒指最新報21209點，升200點，國指最新報7426點，升91點，科指升64點，報4617點，成交額為593億元。

車股今早表現突出，吉利（0175）升7.4%，報16.84元，比亞迪（1211）升5%，長汽（2333）升6%。

科技股方面，阿里（9988）升4.3%，報105.9元，美團（3690）跌0.5%，騰訊（0700）升1.3%，小米（1810）升0.5%。

內需及消費股方面，李寧（2331）升3.2%，海底撈（6862）升0.7%，潤啤（0291）升3.3%。

內房股亦獲追捧，中海外（0688）升2.7%，潤地（1109）升2.8%。

不過東方海外（0316）卻逆市瀉7.1%，報212.2元。

【10:45】金屬資源股下挫

資源股明顯向下，洛鉬（3993）跌7.6%，江西銅（0358）跌6%，鞍鋼（0347）跌1%，中鋁（2600）跌1.7%。

恒指最新報21100點，升92點，國指報7383點，升48點，科指升4586點，升34點。

【09:44】恒指升幅擴大

港股升幅擴大，恒指最新報21273點，升265點，國指最新報7439點，升104點，科指最新報89點，最新報4641點。

小米（1810）升2.6%，報11.92元，網易（9999）升2.2%，京東（9618）升1.3%。

【09:25】恒指高開149點

恒指最新報21157點，高開149點，國指最新報7397點，高開62點，科指最新報4608點，高開55點。

阿里（9988）高開3.4%，報104.9元，美團（3690）高開0.8%，報193.2元。

昨日大瀉逾14%的阿里健康（0241）最新報4.8元，高開0.2%。

中電（0002）今早仍未止跌，最新報65元，低開0.9%。