港股全日漲510點　成交額破2000億　小米飆12%表現最佳

美股三大指數上周五強勢反彈，其中道指大升逾800點，納指及標指更抽高逾3%。反映中概股表現的納斯達克金龍指數上周五亦隨外圍走上，收漲4%。



【16:10】恒指收報22229點

港股收市報22229點，升510點或2.35%，成交額突破2,000億元，創5月31日以來最高。

小米全日升12%，收報13.74元，成交額達51.85億元，為表現最佳藍籌。

至於比亞迪電子全日升14.85%，報23.2元，為科指最佳表現個股。

騰訊遭大股東Naspers宣布計劃減持，股價由早段升4%後倒跌，收市報378.2元，全日跌1.56%，成交額高達220.99億元。

【14:18】港交所重上400元關

港股維持500點升勢。恒指現升515點或2.37%，報22234點；國指現升186點或2.44%，報7815；科指現升211點或4.37%，報5056點。大市成交額1,489億元。

小米升10.14%，報13.46元，成表現最佳藍籌股。另外，安踏亦升8.27%，表現亮麗。

金沙中國﹙1928﹚、阿里健康﹙0241﹚、海底撈﹙6862﹚、舜宇光學﹙2382﹚及港交所﹙0388﹚升逾7%。

騰訊控股﹙0700﹚則逆市挫1.25%，報379.4元。

【13:44】港交所重上400元關

中證監正式將ETF納入互聯互通，港交所(0388)午後升勢持續，現升7.2%，報401.2元，重上400元大關。

【13:05】騰訊一度倒跌

騰訊南非大股東Naspers宣布計劃有序減持騰訊股份，以籌集資金進行一項長期、開放式的回購計劃。Naspers估計，每天出售的公司股份平均不會超過公司之每日平均成交量約3%至5%。

惟Naspers在2021年減持後，曾承諾3年不再賣股。

騰訊午後股價一度倒跌，低見381元。此前一度重上400元以上，升幅達4%。

【12:00】半日升近700點

恒生指數半日升684點，重上22400點關口，成交額達1,027億元。

成份股方面，小米追落後，表現一支獨秀，半日漲12.77%。

體育板塊持續拉升，安踏體育（2020）、李寧（2331）、波司登（3998）漲約9%，特步國際（1368）漲逾7%。

蘋果概念股同樣拉升，比亞迪電子（0285）漲逾17%，丘鈦科技（1478）漲13%，藍籌舜宇光學（2382）漲一成，瑞聲科技（2018）漲逾7%。

【10:30】升幅擴大 企穩兩萬二關

港股早段升幅接近500點，升穿22200點關口，成交額超過500億元。

小米（1810）升幅擴至8%，高見13.24元，成交額達15億元。

科指日內升4%，京東（9618）、美團（3690）漲約4%；騰訊控股（0700）漲約3%。

【09:20】港股開漲257點

恒生指數開報21976點，逼近兩萬二關，高開257點或1.19%。恒生科技指數高開1.28%，報4906點。

成份股方面，阿里巴巴（9988）高開近3%，報117.3元。港交所（0388）更升近3.7%，報388元。

回港中概股高開，再鼎醫藥（9688）漲近5%，百濟神州（6160）、攜程集團（9961）漲超4%，小鵬汽車（9868）、蔚來（9866）漲近3%。