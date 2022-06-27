滙豐推出中小企流動開戶方案　最快3日完成遙距開戶

滙豐宣布，推出全新中小企流動開戶方案，商業客戶全程可於香港滙豐Business Express流動應用程式開立商業綜合戶口，並完成身份認證。開戶全程透過手機進行，完全數碼化及無紙化，並無需前往分行，或提交任何實體文件及簽署，最快三個工作天便可開立戶口。

滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯表示，今年首季，香港滙豐Business Express流動應用程式的下載和登入次數均按年增加超過四成。隨著中小企業更重視數碼創新，並加大應用流動科技，滙豐推出流動開戶方案，幫助他們以簡易方式，更快開展生意大計。該行將繼續提升為中小企而設的數碼方案，助他們保持增長動力。

客戶於下載應用程式後，只需簡單步驟，即可完成申請及獲取戶口號碼，及早計劃日常營運所需，步驟包括填寫公司資料；上載香港身份證或其他身份證明文件，並進行自拍，以完成身份認證；註冊商務網上理財及啟動流動保安編碼；完成電子簽署。

香港滙豐Business Express流動應用程式自推出後，成為不少企業日常營運的一部分。中小企業可以於應用程式內隨時隨地進行付款、繳付賬單，以及查閱匯出款項及戶口的實時狀況，提升營運效率，迎接增長機遇。滙豐最近更推出手機入票服務，方便中小企遙距存入支票，過程簡單方便。

企業開戶後，如希望把握香港特別行政區政府2022年消費券計劃（第二期）帶動的商機，也可於應用程式內註冊PayMe for Business戶口。