回歸25周年｜鄭家純罕親身拍片談感受　難忘會展二期擴建急趕工

今年是香港回歸祖國二十五周年，臨近「七一」回歸日子，久未有出現在鎂光燈下的新世界發展﹙0017﹚主席鄭家純，也現身《人民日報》題為「你好，香港」的人物微紀錄片系列，講述香港1997年回歸的盛況，以及祝願國家及香港繼續繁榮發展。

為了慶祝香港回歸，當年新世界籌備了花船巡遊。（人民日報短片截圖）

會展見證香港回歸盛典

會議展覽中心是九七年香港回歸慶典主要場地，由新世界興建，一期早於1988年落成啓用，幾年後不敷應用，政府於是決定興建第二期。鄭家純憶述工程時間十分緊迫，「因要趕在1997年，日以繼夜趕工，唔係咁容易！」但他稱，當時心裡想的是，回歸是香港的一個大日子，是國家的一個大日子，所以建築團隊一定要「趕得切」。

「我記得嗰陣移交典禮，我成晚都睡不著，怕什麼？太急了，驚嗰個工程有什麼出錯，會影響到香港整個形象！」最終會展二期順利準時完工，他形容「我地建築團隊達到使命，紀念回歸日子！」

為慶祝香港回歸，新世界當時也籌備了花船巡遊，但全日天氣不佳，也一度令鄭家純擔心，「當日落好大雨，但當巡遊時，竟然一啲雨都沒有，所以可算是天公造美！」

新世界創辦人鄭裕彤，教導鄭家純如何做人及做生意。（香港科技大學圖片）

鄭裕彤教導 做生意最重要有誠信

鄭家純還在短片中憶述自己在家鄉順德，度過了快樂無憂的童年。他笑指，7歲來香港後，仍懷緬在順德愉快的童年。「自己由懂事起，一直知道自己是中國人，並為中國人感驕傲。」

同時，他亦提到父親、新世界創辦人鄭裕彤，教導他如何做人及做生意。「我由中學開始已經對做生意有興趣，父親教我做生意一定要有誠信，成日講『牙齒當金使』，而做人則講中庸之道，唔好太兩極化，平常心對待所有事，對我係一生受用。」

鄭家純年青人要自強不息，做人要腳踏實地。（人民日報短片截圖）

寄語年青人自強不息

直至現在，鄭家純亦強調每一個生意人一定要有社會責任，取之社會、用之社會，「社會責任好重要，我做嘅野一直以來，都是為國家為香港為自己」。現時鄭家純除了擔任清華大學校董，還持續捐贈予內地其它大學及慈善機構。

對於香港未來發展，應該是教育好年青人及下一代。時代變了，鄭家純形容是科技世界，故他寄語年青人要自強不息，做人要腳踏實地。鄭家純強調國家與香港連成一線，香港更發達，國家就會更好，他個人才會更好。