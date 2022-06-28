滙豐投資管理：中港股估值吸引　看好金融及內需股

滙豐投資管理主動型及量化股票投資業務環球主管戴偉利（Alexander Davey）表示，目前港股估值水平較吸引，看好金融類股份，預計將受惠於加息環境；另外隨著中國經濟增長改善，舊經濟股也被看好，特別是內需概念股；至於科網股，內地相關監管風險有所緩和，也可多加留意。

他指出，亞洲股市將繼續集中於高素質的增長機會，內地股市未來12個月或有正面表現。受到疫情後重啟經濟的利好因素支持，加上政策繼續寬鬆，主要城市恢復正常生活以及放寬疫情限制，內地股市長遠趨於正面。

去年亞洲公司盈利表現強勁，資產負債表上的現金水平上升，將有利今年亞洲股息派發。亞洲股市也受惠於股值下降，尤其在股本回報率方面。亞太區遠期市盈率為12.1倍，而中國同期市盈率為9.8倍，與美國等成熟市場相比，估值水平都較吸引。不過，由於美國經濟衰退風險增加，市場開始將亞洲盈利向下調整，這是值得留意的風險之一。

滙豐投資管理亞太區投資總監陳寶枝表示，環球經濟正在轉型，由低通脹及超低利率轉向更持久的通脹及高利率，以及更不穩定的經濟週期。投資者需理性評估回報期望，考慮多樣化及投資阻隔的抗壓性。