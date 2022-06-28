內地入境檢疫14＋7放寬至7＋3　專家：看好九毛九及百勝中國

國家衛健委發布最新防控方案通知，將密切接觸者、入境人員隔離管控時間從「14天集中隔離醫學觀察＋7天居家健康監測」調整為「7天集中隔離醫學觀察＋3天居家健康監測」。

旅遊股應聲大升，攜程集團 （9961） 收市升16.5%，國泰航空 （0293） 升6.4%、國航 （0753） 升一成、北京首都機場股份（0694）升8%、東方航空（0670）升6%。

餐飲股亦急彈，九毛九（9922）漲逾8%，海底撈（6862）漲逾7%；濠賭股亦炒高，金沙（1928）升11.7%，為表現最佳藍籌；澳博（0880）飆9.8%；永利（1128）升12.8%；銀娛（0027）升7.9%；新濠（0200）亦飆9.5%；美高梅（2282）升7.7%。

衛健委表示，將兩類風險區域劃定標準和防控措施進行銜接對應，統一使用中高風險區的概念，形成新的風險區域劃定及管控方案。高風險區實行「足不出戶、上門服務」，連續7天無新增感染者降為中風險區，中風險區連續3天無新增感染者降為低風險區。加密風險職業人群核酸檢測頻次，將與入境人員、物品、環境直接接觸的人員核酸檢測調整為每天1次，對人員密集、接觸人員頻繁、流動性強的從業人員核酸檢測調整為每週兩次。

黃敏碩估計，恒指第三季或重回24000點水平。（受訪者提供）

黃敏碩：消息刺激航空股

寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩認為，近日大市反彈，航空類股份「跟唔足」，隨著好消息刺激下，相信會有利股價走勢；至於內地餐飲股方面，他笑言每次有消息傳出，相關股份都會有炒作，今次亦一樣，笑言已經「常態化」。

他估計，恒指最快於第三季，有望重上24000點左右的水平，若估值及盈利水平好轉，更有望突破250天線水平。

雖然相關股份已累積一定升幅，但仍看好一些品牌較多元化的股份，如九毛九（9922）及百勝中國（9987）；至於海底撈，由於火鍋市場競爭大，未必可完全受惠；另外周大福（1929）內地業務有優勢，亦可考慮。

對於市場或憧憬內地將持續放寬檢疫措施，未來或見內地遊客重臨香港，投資者是否可考慮，提早部署本地地產收租股？黃敏碩卻認為，美國加息已拖累投資者信心，認為至少要有5厘息或以上，投資者才可考慮。