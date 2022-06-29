星展富邦搶先加H按封頂息　專家料大行第三季跟隨　現不宜轉定按

美國加息步伐持續，本港與樓按相關的1個月拆息也持續上升，近日徘徊在逾兩年高位。以目前銀行慣用的H加1.3厘來計算，H按﹙拆息按揭﹚實際利率逼2.2厘，貼近2.5厘的封頂息率，供樓客漸感「息魔」威力。



銀行資金成本上升，個別中小型銀行搶先上調H按鎖息上限，由2.5厘升至2.6厘至2.725厘，為近4年來首次。有分析預計，大行短期內不會跟隨上調H按封頂，但隨著美國加息步伐持續，預計最快第三季內跟隨，最優惠利率P也將於年底前上調。



恒生銀行回應稱，現階段拆息按揭計劃之利率上限維持不變，並會因應市場情況不時作出檢討。（資料圖片）

大行短期內不會上調H按封頂

據《香港01》了解，今次上調H按鎖息上限的中小型銀行，起碼有兩間。富邦銀行原本的H按封頂位為P減2.875厘，即2.5厘，記者致電該行查詢，職員回覆稱，已將該上限上調至P減2.65厘，即2.725厘，上調幅度為0.225厘。另外，據市場消息稱，星展的封頂上限由2.5厘，上調0.1厘至2.6厘。

至於大型銀行，則未有上調「封頂息」的行動。當中恒生銀行回應稱，該行的按揭息率會視乎市場情況、客戶還款能力及貸款金額等因素而定，現階段拆息按揭計劃之利率上限維持不變，並會因應市場情況不時作出檢討。

星之谷按揭行政總裁莊錦輝稱，現時本港拆息水平不算太高，加上市況淡靜，相信大型銀行短期內不會上調H按封頂上限。（資料圖片）

拆息升至2厘 P有上調壓力

星之谷按揭轉介行政總裁莊錦輝表示，有中小行上調H按封頂，估計與個別銀行已經完成內部業務目標有關，現時本港拆息水平不算太高，H按未達到破頂2.5厘水平，加上市況淡靜，相信大型銀行短期內未有壓力去跟隨上調。

不過，他認為，隨著美國加息步伐持續，當拆息H按升穿封頂位，預計大型銀行屆時將會上調封頂，而當拆息升至約2厘水平，P最優惠利率也將面臨上調壓力，兩者預計均將最快於第三季發生。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預計，H按最快在第三季觸及封頂位，大型銀行屆時將會上調封頂位，年底前P最優惠利率也將上調。（資料圖片）

暫不建議做定息按揭

H按向封頂位推進之際，按揭證券公司日前亦將7月10年、15年及20年期定息按揭的利率，分別上調0.5厘至3.2厘、3.35厘及3.5厘，幅度為有紀錄以來最高。

在此情況下，相較H按，莊錦輝不太建議供樓客轉用定息按揭，除了因為H按目前仍低於定息按揭利率水平，也考慮到現時做H按同時，銀行多會提供的現金回贈，以及按揭存款掛鉤戶口（mortgage link），前者回贈率可高達1.6%，後者提供高息存款優惠，令供樓人士可抵消部分加息壓力。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明也表示，目前不太建議用定息按揭，但若果隨著美國加息，本港拆息持續上升，H按超越定息按揭利率水平，便可以考慮用定息按揭。他預計，H按最快在第三季觸及封頂位，大型銀行屆時將會上調封頂位，因為H按若高於封頂2.5厘，銀行會有損失，年底前P最優惠利率也將上調。