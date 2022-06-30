商湯瀉50%百億市值股份解禁　參考快手經驗　判斷見底位

商湯素有AI第一股之稱，今日是上市半周年，亦是前期投資者禁售期屆滿之日。股價甫開市急挫50%，撃穿招股價3.85元及3元大關，低見2.91元。成交股數急增至19億股，相當於總股數5%。市場人士指出，大量散戶在3元附近急於入貨，「短炒一轉」，急入急出，令股份現時難言見底。

事實上，大型新經濟股在股份禁售期屆滿時，遇上沽壓時有發生，不過跌幅普遍動輒一﹑兩成左右。今次如商湯一樣單日急瀉超過50%的情況則較為罕見。

商湯科技是人工智能「獨角獸」，出產許多人工智能應用產品。（盧翊銘攝）

解禁股份市值超700億元

據商湯招股書顯示，九名基石投資者合共持有商湯的10.33億股，另外還有一批上市前投資者的持股，涉及223.6億股，禁售期己於今日屆滿。以今日收市價每股3.13元計，今次解禁股份市值高達732億元

值得一提，商湯上市前投資者（Pre-IPO）的承諾禁售期，較港交所的法定要求更為嚴格。港交所對於「同股不同權」公司的主要上市前投資人法定禁售期最低限要求，爲「50%」所持股份鎖定6個月。至於商湯的股東，則是承諾「全數股份」在上市後鎖定6個月。

據商湯招股書顯示，九名基石投資者合共持有商湯的10.33億股。（招股文件）

本月超過140億股轉入結算系統

六個月禁售期屆滿，今日商湯股價一瀉千里，相信是有手持重貨投資者，早已部署禁售期屆滿時，即不問價沽貨套現。令到股份成交量由平日多數約數千萬股，急增至單日成交19億股，即超過5%的總股數在今日買賣。

同時，今次大戶沽貨，市場相信是早有部署。有大戶在今個月，大手將數百億元市值的商湯大貨轉入中央結算系統（CCASS），此舉相信是股東將手上的實物股份轉入證券行，或部署沽貨。據CCASS數據顯示，今個月單月計，超過140億股商湯股份轉入CCASS。

今次大戶沽貨，市場相信是早有部署。今個月有大戶大手將數百億元市值的商湯股份轉入中央結算系統（CCASS）。（港交所網頁）

連敬涵：多散戶入場 「賺少少就走」

香港股票分析師協會理事連敬涵接受訪問時表示，除了留意前期基金股東減持的消息之外，亦應該留意沽空數據。早於上周，已經有淡友加倉沽空商湯，「今日股價急插，沽空友大豐收，短線當沽空客食糊平倉，才有助股價止瀉」。

他又指，從買賣盤路看到，今日好多散戶貪平入市，在3.5元左右開始分注買貨，畢竟「商湯入場費低，很多人抱持賺少少就走心態」投機性買貨，炒上落波幅。相信要判斷股價何時見底，至少要等到下周復市，觀察成交會否縮減，以及沽空盤平倉情況。

Pre-IPO基金入股價暗藏玄機

事實上，新股在股東禁售期屆滿時，出現巨大沽壓的例子，偶有發生，特別是估值高企、市盈率動輒數十倍的科網新經濟股。

新股在股東禁售期屆滿時，出現巨大沽壓的例子，偶有發生，特別是估值高企、市盈率動輒數十倍的科網新經濟股。最經典的例子，當屬去年上市的短視頻股快手。（資料圖片）

最經典的例子，當屬去年上市的短視頻股快手（1024）。快手上市初期，股價一度大炒，由115元招股價，炒高至418元，其後展現漫長跌勢。特別是在半年禁售期屆滿當日，股價一舉跌破100元，更失守招股價。緊接十個交易日，股價累挫逾35%。

不過，即使當年快手股價洗倉式急挫，在上市前入股的早期投資者，由於入貨價「極低」，帳面上無輸錢。參考招股文件披露的Pre-IPO投資者入股資料，發現快手F輪融資時，投資者在2020年，也就是股份上市前一年，入股價折合相當於每股53元左右。因此，即使股份上市以來低見53.15元，早前投資者帳面上仍可以帳面無損手，可以視為股價一個重要支持位

至於商湯的Pre-IPO前期投資者入股價格，據上市文件披露，D輪投資者的入股成本，折合約為2.77元至3.21元。今日商湯的上市新低價2.91元，已經跌入區間之內。

管理層自願承諾年底前不減持

面對股價腰斬之日，商湯公布，創始人徐立、王曉剛、徐冰及集團若干管理層成員自願承諾，於今年12月29日之前，自願禁售逾20億股B類股份，佔已發行股份總數約5.98%。

麥格理指商湯估值較同行貴 目標價削至3.24元

券商麥格理於上周發表研究報告，將商湯列入該行的沽售名單。當時看淡的原因，正是考慮到投資禁售期將於今日屆滿，預期自由流通量將增至60%以上。

估值上，亦認為商湯較同行存在高溢價，投資者都可能會獲利離場。該行推算商湯的2022年預測企業價值對銷售額比率的26.2倍，對比同業僅為9.5倍，認為股價被高估，因而將目標價降19%至3.24元，重申「跑輸大市」評級。