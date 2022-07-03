任志剛：中美兩國發生金融戰機會不高　但香港宜做好準備

金管局前總裁、行政會議成員任志剛於電台節目指，中美兩國之間發生金融戰的機會不高，惟中國仍需要有備無患。

任志剛︰本港長遠要減低對美元依賴

他解釋，美國企圖圍堵中國，需要使用金融武器，但若然美國限制資本流動，凍結他國的美元資產，將會出現反效果，令國際質疑美國要實施外滙限制。他又指，政治可能有非理性情況出現，國家應居安思危，知己知彼。

他又表示，中美作為全世界最大的兩個經濟體，就算不咬弦，亦不會完全脫鈎，並持續有需要來往，進行資金融通。假如內地企業到美國集資受到限制，會選擇來港，屆時香港作為國際金融中心的角色將更為突顯及重要，故香港宜做好準備。

任志剛認為有需要加快推動人民幣國際化。

本港須加快推動人民幣國際化

任志剛指，本港長遠要減低對美元的依賴，因此有需要加快推動人民幣國際化。他提到，本港過去推動人民幣作為貿易結算，但僅限於經常項目，下一步應在資本市場推動使用人民幣，包括股票市場。

任志剛認為，本港推動在「南向通」中使用人民幣的一步，行得太慢，指國家十四五規劃提到人民幣應可自由使用，政府應該準確把握、提供平台，不需要新渠道仍可在離岸市場使用，他希望不論在經常資本和資本項目，人民幣均可作為國際收支的交易單位及財富儲存。

出席節目後，任志剛再補充指，香港的角色就是能夠保障內地金融安全不受影響，而可以發展投融資的渠道，讓內地的投資者和融資者可以方便地「走出去」，跟外地的融資者和投資者結合，做到資金融通。無論現在地緣政治的發展或百年一遇的變局，香港在「一國兩制」下的金融角色仍然需要「準確把握」和「長期堅持」。如果能做到這一點，香港「背靠祖國、聯通世界」和「得天獨厚的顯著優勢」便仍可繼續發揮下去。