港交所成立香港國際碳市場委員會　佈局發展碳市場

港交所宣佈，成立香港國際碳市場委員會，首批成員包括多家領先企業及金融機構，與香港交易所共同探索區域碳市場的發展機遇。此次合作聚焦建設國際碳市場，利用香港的國際金融中心地位，推動香港、中國內地及其他地區實現碳中和目標，及投入發展綠色和可持續金融生態圈的進程。

香港交易所集團行政總裁歐冠升表示，香港國際碳市場委員會將在我們建設領先碳市場的目標上發揮重要角色，歡迎中國、亞洲及世界各地的機構及企業參與，期待未來更多有共同目標和願景的組織加入實現零淨排放的旅程，攜手為下一代建設美好將來。

委員會首批成員包括香港、中國內地及國際的合作夥伴，包括中國工商銀行（亞洲）、中國林業集團、中國節能環保集團、中國銀行（香港）、法國巴黎銀行香港分行、香港上海滙豐銀行、國泰航空、國家電力投資集團、渣打銀行（香港）、澳新銀行集團香港分行及騰訊控股。

中銀香港副總裁袁樹表示，該行一直致力推動綠色及可持續發展、支持香港氣候行動藍圖2050及國家雙碳目標，其策略方向與委員會的目標不謀而合。未來將與港易所及其他成員緊密合作，發揮香港國際綠色金融中心的優勢，助力建設本地市場基礎設施及提供多元化的產品和服務，將香港打造成為領先的國際碳中心。